Центр занятости населения Казани реорганизует работу с 3 апреля

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Центр занятости населения Казани с 3 апреля реорганизует свою работу, сообщили в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.



Специалисты будут принимать жителей по принципу экстерриториального обслуживания — без привязки к месту регистрации в Казани. Жителей будут принимать в территориальных управлениях по следующим адресам:

Центр занятости населения Казани по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам: пр. Ибрагимова, 41;

Центр занятости населения Казани по Кировскому и Московскому районам: ул. Гагарина, 46;

Центр занятости населения Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам: ул. Братьев Касимовых, 22/7;

Центр занятости населения Казани по Советскому району: ул. Р. Зорге, 102;

Для взаимодействия с работодателями и юридическими лицами, реализации специальных программ открыт фронт-офис по адресу: ул. Качалова, 77.

О реорганизации городской службы занятости населения стало известно в январе этого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам января 2023 года Казань заняла шестое место по уровню регистрируемой безработицы среди районов и городских округов Татарстана. По сравнению с предыдущим месяцем она опустилась на две позиции — в декабре столица республика занимала четвертую строчку.

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Маргарита Головатенко