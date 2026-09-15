На Международном фестивале молодежи прошел модный показ, собранный из ресейл-вещей

Источником вдохновения стала мода 1957 и 1985 годов — времени проведения знаковых фестивалей молодежи и студентов в Москве

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи. В нем принимают участие десять тысяч молодых лидеров из России и 191 страны мира.

12 сентября Авито провел модный показ на фестивале. Образы моделей были собраны стилистами на платформе объявлений из ресейл-вещей. Источником вдохновения стала мода 1957 и 1985 годов — времени проведения знаковых фестивалей молодежи и студентов в Москве, которые запомнились своим вкладом в культуру, моду и историю страны.

Для создания образов моделей стилисты использовали одежду и аксессуары 1950—1980-х годов, купленные на ресейле. Погрузиться в эпохи помогла музыка тех лет в современной обработке. Визуальным сопровождением показа стала подборка из архивов ТАСС: фото— и видеохроника фестивалей и жизни страны.

— Любовь россиян к вещам с историей подтверждают наши данные. Почти 60% россиян покупают вещи на ресейле, причем 37% покупателей — молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. Ресейл стал не только трендом, но и устойчивой моделью потребления среди молодежи в России и мире, объединив осознанное потребление и азарт охоты за сокровищами. Отдельно стоит сказать, что заметно вырос интерес к советским вещам. Вещи, которые заботливо хранились предыдущими хозяевами, сегодня находят новых владельцев. Этим летом продажи женской одежды советской эпохи выросли в 2,8 раза по сравнению с прошлым, а мужской — в 2,4 раза. Продажи советских игрушек за год увеличились почти в 3,5 раза. Самую заметную динамику показали знакомые многим с детства куклы — их продажи выросли почти в 4 раза. Одна из них — кукла «Катюша», символ фестиваля 1985 года, — стала частью нашего показа, — отметил директор бизнес-направления Lifestyle Авито Алексей Гевлич.

Характерным примером показа стал мужской образ, состоящий из классической голубой джинсовой куртки, украшенной коллекционными значками, и светлых брюк из денима. Интерес к дениму в СССР появился после московского фестиваля 1957 года, а к 80-м достиг пика. В свою очередь, значки стали символом дружбы: участники фестивалей собирали и обменивались ими, и куртка становилась хранителем истории знакомств и встреч. Благодаря таким деталям показ стал не просто дефиле, а мостом между прошлым, настоящим и будущим, соединив поколения и народы стилем, дружбой, идеями и мечтами.