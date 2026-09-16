В Кремле сообщили о вечернем обращении Путина к народу

Президент России выступит с телеобращением к гражданам по случаю предстоящих выборов в стране

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 16 сентября, президент России Владимир Путин выступит с обращением к народу. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— В шесть вечера президент планирует обратиться в телеобращении к гражданам страны по случаю предстоящих парламентских выборов, — сказал Песков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пресс-секретарь президента уточнил, что подобное обращение Владимира Путина по случаю выборов является традиционным.

Напомним, в единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, а также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего пройдет более 2,2 тыс. кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Зульфат Шафигуллин