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В Казани простились с главой «Главтатдортранса» Эдуардом Даниловым

11:30, 16.09.2026

Прощание состоялось в культурном центре «Сайдаш»

В Казани простились с главой «Главтатдортранса» Эдуардом Даниловым
Фото: Сергей Козлов

Сегодня в культурном центре «Сайдаш» состоялось прощание с директором «Главтатдортранса» Эдуардом Даниловым.

Напомним, он скончался 14 сентября. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.

Эдуард Данилов родился 26 августа 1972 года. Он окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию и долгое время работал в транспортной отрасли республики. С 2013 года возглавлял ГКУ «Главтатдортранс» — учреждение, отвечающее за развитие дорожной инфраструктуры и организацию транспортного обслуживания населения Татарстана.

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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
Алсу Сабирзанова

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