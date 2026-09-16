В Казани простились с главой «Главтатдортранса» Эдуардом Даниловым
Прощание состоялось в культурном центре «Сайдаш»
Сегодня в культурном центре «Сайдаш» состоялось прощание с директором «Главтатдортранса» Эдуардом Даниловым.
Напомним, он скончался 14 сентября. Причины и обстоятельства смерти не уточняются.
Эдуард Данилов родился 26 августа 1972 года. Он окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию и долгое время работал в транспортной отрасли республики. С 2013 года возглавлял ГКУ «Главтатдортранс» — учреждение, отвечающее за развитие дорожной инфраструктуры и организацию транспортного обслуживания населения Татарстана.
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