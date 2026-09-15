Банкротство не помешало: Суяргулов взыскал с экс-главы КирМоса еще 21 млн рублей

Эту сумму двумя частями должны солидарно взыскать с Сергея Миронова, его матери и брата его жены

Фото: Реальное время

Сегодня Кировский райсуд Казани завершил рассмотрение нового антикоррупционного иска к бывшему главе Кировского и Московского районов столицы РТ Сергею Миронову и его близким. Требования прокурора Татарстана на 21 млн 177 тысяч удовлетворены в полном объеме, сообщает журналист «Реального времени».

В числе соответчиков значились мать бывшего чиновника Ирина Миронова и брат его жены Артем Корнилов. Первая до недавних пор числилась владелицей сдаваемых под супермаркет «Пятерочка» площадей в многоэтажке на Комсомольской. Второй сдавал в аренду помещения в ЖК «Салават Купере» под два магазина «Пятерочка» и аптеку «Фармленд». Оба, по мнению надзорного ведомства, с которым ранее согласились суды трех инстанций, были номинальными собственниками. Так что главным ответчиком по уже удовлетворенному и новому искам являлся Сергей Миронов.

Прокурор республики Альберт Суяргулов просил взыскать 21 млн 177 тысяч рублей в качестве дохода от аренды вышеназванных помещений за 2025 год. Указав, что данные помещения были обращены в пользу РФ за разницу в доходах и расходах муниципального служащего — по решению Верховного суда РТ от 21 июля 2025-го. Тем же решением с ответчиков взыскали арендный доход, полученный от сдачи этих помещений в период до 2024-го. Всего, согласно тому решению, с Миронова и его родни взыскали активы на 437 млн рублей, включая 45 объектов недвижимости в натуре и 145 млн рублей в качестве стоимости уже отчужденного имущества и все тех же доходов от аренды.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В силу то решение вступило в декабре 2025-го, когда и началось взыскание. Однако, обратившись с запросом в ФНС, сотрудники антикоррупционного отдела прокуратуры РТ установили — на протяжении 2025-го доходы от сдачи четырех точек под «Пятерочки» и «Фармленд» продолжали поступать.

С учетом данных налоговой прокуратура потребовала взыскать 4,68 млн рублей солидарно с Миронова и его матери — доход от сдачи в аренду помещения на улице Комсомольской, и 16 млн 477 тысяч, полученные от сдачи трех объектов в ЖК «Салават Купере», солидарно с Миронова и Корнилова.

Бывший глава двух районов на новый процесс не пришел. Вместо него на заседании присутствовал финансовый управляющий его банкротством Иван Кондратьев. Корнилова представлял Юрий Цыбенко. Ирины Мироновой в зале также не было. Отсутствовал и ее представитель. Впрочем, с учетом надлежащего извещения суд счел возможным продолжить рассмотрение. Правда, перед этим отклонил отвод со стороны финуправляющего, который полагал, что ввиду прежней должности его подопечного-банкрота иск не должен рассматриваться в судах Кировского и Московского районов. На что судья Эльвира Хузина заметила — приступила к исполнению этих обязанностей уже после отставки Миронова, который, напомним, был уволен по утрате доверия еще в марте 2024-го, и также по решению суда.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На заседании требования своего шефа поддержала в полном объеме прокурор Алина Закирова. Против были и Цыбенко, и Кондратьев. Причем конкурсный управляющий имуществом Миронова подготовил развернутую позицию с возражениями. В частности, обвинил прокуратуру в неверном расчете извлеченного дохода, требуя исключить уплаченные налоги, и указал на то, что указанные помещения находятся в залоге, а залоговый кредитор — ВТБ — к делу не привлечен.

Ключевые аргументы конкурсника Ивана Кондратьева касались собственно банкротства Сергея Миронова. Он информировал суд: этот статус бывший чиновник получил в мае и решением Арбитража РТ в отношении него введена процедура реализации имущества сроком до 16 ноября 2026-го. По мнению Кондратьева, с учетом банкротства все исполнительные производства в отношении финансово несостоятельного клиента должны быть приостановлены, а все его имущество образует конкурсную массу.

«У Миронова в кредиторах не только государство», — отмечал он и просил привлечь в качестве третьих лиц ФНС и ВТБ, но оставить иск прокурора РТ без рассмотрения.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«В соответствии со статьей 29 ФЗ «О банкротстве» только конкурсный управляющий имеет право распоряжаться имуществом должника», — утверждал Кондратьев. На что представитель прокуратуры РТ возражала, ссылаясь на данные свежего, июльского тематического обзора Верховного суда РФ: имущество по таким спорам не включается в конкурсную массу и дела рассматриваются судом общей юрисдикции.

Заметим, согласно решению АС Татарстана от 25 мая 2026 года, бывший глава КирМоса доходов за прошлый год не получал — не трудоустроен, является инвалидом II группы. При этом задолжал ВТБ 9,27 млн рублей по выплате кредита 2022 года. Полученные тогда средства пошли на приобретение двух квартир на улице Заслонова — 82 и 47 кв. м соответственно. Также в решении о личном банкротстве указывался долг по оплате госпошлины в 20 тысяч и те самые 145 млн 711 тысяч рублей, подлежащие взысканию приставами в рамках исполнения антикоррупционного решения Верховного суда РТ. В июне текущего года решение устояло и в кассации.

На тот момент ответчики частично исполнили обязательства — передали ключи от всех жилых помещений и внесли на депозит 98 млн рублей.

Будут ли Миронов и его родственники, а также финансовый управляющий оспаривать сегодняшнее решение — покажет время. Между тем прокуратура Советского района требует с экс-главы возместить ущерб по уголовному делу.

Ирина Плотникова