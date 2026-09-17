«Ак Таш» обязали заплатить «субчику» стройки нового терминала аэропорта Казани

Долг за металл и чертежи: почему аргументы о дефектах в суде не сработали

Фото: Реальное время

В Татарстане суд частично удовлетворил иск ПМК «Профмет» к компании «Ак Таш» — генподрядчику строительства третьего аэровокзального комплекса Международного аэропорта Казани. Субподрядчик заявил, что поставил на объект металлоконструкции на сумму свыше 1 млрд рублей и подготовил чертежи, однако полностью с ним не рассчитались. В компании Газинура Ахметова попытались оспорить требования, ссылаясь на дефекты сварных швов и нарушение сроков, но доказательств суду не представили и не оплатили назначенную экспертизу. Подробности — в материале «Реального времени».

Как возник долг по двум договорам поставки в аэропорт

Между казанскими компаниями действовали два договора, оба — в рамках строительства третьего аэровокзального комплекса Международного аэропорта Казани. По договору субподряда от мая 2025 года ПМК «Профмет» разработала чертежи для производства и поставила на объект металлоконструкции более чем на 1 млрд рублей. «Ак Таш» оплатил около 991 млн деньгами и взаимозачетами, после чего с учетом гарантийного удержания в 25,85 млн задолженность составила 20,36 млн рублей.

По второму договору поставки, от июня 2025 года, ПМК «Профмет» передала «Ак Ташу» метизы, грунтовку и разбавитель почти на 50 млн рублей, из которых было оплачено около 38 млн. В итоге образовался долг в 12,07 млн. Ответчик факт поставки и размер оплаты не оспаривал, но настаивал, что договор регулируется нормами о строительном подряде и срок оплаты еще не наступил. Однако суд отклонил этот довод: договор содержит все признаки поставки, товар получен и частично оплачен, а возражений по качеству и объему не поступало.

Что касается первого субподрядного договора, суд квалифицировал его как смешанный — с элементами подряда и поставки. Монтажные работы «Профмет» не выполнял, по договоренности сторон их вел сам генподрядчик, что подтверждается его письмом-претензией от 14 января 2026 года.

Татарстанский арбитраж также зачел встречную задолженность «Профмета» по другому договору поставки, и в результате итоговая сумма долга по субподряду составила 20 млн, а общий долг по обоим договорам — свыше 32 млн рублей. Срок поставки металлоконструкций, как установил суд, не был нарушен. Поставка завершилась 28 января 2026 года, тогда как 125-дневный срок исчислялся с момента выплаты аванса в конце ноября 2025-го и истекал лишь 2 апреля текущего года.

Дефекты сварных швов и несостоявшаяся экспертиза

Главным аргументом «Ак Таша» против требований субподрядчика стали претензии к качеству металлоконструкций. В обоснование генподрядчик сослался на письмо АО «Казанский Гипронииавиапром» от 10 марта 2026 года. При обследовании обнаружены дефекты катетов сварных швов на части стальных элементов. В ответ истец указал, что осмотр провели без участия его представителей, и предложил изучить требования в рамках гарантийных обязательств, что и было учтено при вынесении решения.

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

Ключевая позиция суда свелась к следующему: «Двухсторонние или односторонние ведомости выявленных недостатков или предписаний ответчик не представил, а учитывая, что истец монтажные работы не выполнял, ответчик вправе предъявить претензии только к качеству металлоконструкций. Ответчиком было заявлено ходатайство о проведении судебной строительно-технической экспертизы на предмет определения качества металлоконструкций. Однако ответчик денежные средства для проведения судебной экспертизы не внес, в связи с чем в ее проведении судом было отказано».

Несмотря на заявленные дефекты, было указано, что доводы ответчика не освобождают его от обязанности оплатить металлоконструкции, принятые без возражений по объему, количеству и качеству. Калькуляцию стоимости устранения недостатков «Ак Таш» не представил, а расходы на возможное устранение могут быть покрыты за счет гарантийного удержания, которое истец в рамках иска не востребовал. При наличии подтвержденных недостатков ответчик вправе предъявить соответствующие требования отдельно, вне рамок рассмотренного дела. Как итог, суд обязал генподрядчика выплатить субподрядчику более 49 млн рублей долга, процентов и неустойки, а также 719 тыс. рублей госпошлины.

Казанская производственно-монтажная компания «Профмет» Ленара Нигматуллина на рынке представлена более 10 лет, занимается строительством и производством металлоконструкций. Специализируется на возведении быстровозводимых металлических зданий. На ее счету около 50 реализованных проектов в Татарстане и за его пределами. В их числе — футбольно-тренировочный манеж в Казани, ТРЦ «Радужный», Болгарская исламская академия, завод-склад битума в Марий Эл и другие. Выручка предприятия в минувшем году выросла в 3,5 раза, до 1,9 млрд, чистая прибыль составила 182 млн рублей.

Годовой оборот «Ак Таша» в 2025-м, напротив, сократился наполовину — до 5,6 млрд рублей. Чистая прибыль также упала почти в два раза, до 16,6 млн. Строительная компания реализовала множество проектов — от жилых комплексов, включая коммерческие и соципотечные дома, а также завершение долгостроев «ФОНа», до крупных инфраструктурных объектов, к примеру реконструкцию спорткомплексов к Универсиаде и строительство нового корпуса инфекционной больницы в Казани во время пандемии.

Новый аэровокзал Казани на 5,7 млн пассажиров

Строительство третьего терминала Международного аэропорта Казани имени Габдуллы Тукая началось в 2025 году. Генеральным проектировщиком объекта выступил подведомственный Росавиации институт «Аэропроект» при участии Казанского Гипронииавиапрома. Общая площадь комплекса составит более 38 тыс. кв. м. В здании предусмотрены три этажа и подземный уровень. Терминал рассчитан на обслуживание 1,5 тыс. пассажиров в час и более 5,7 млн человек в год.

Казанский аэропорт входит в десятку крупнейших в России по годовому пассажиропотоку. В 2025 году главная воздушная гавань Татарстана обслужила 5,3 млн пассажиров. В Росавиации считают, что новый аэровокзал расширит возможности действующей терминальной инфраструктуры для обслуживания внутренних направлений, на долю которых приходится большая часть рейсов.

Летом главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева опубликовала рендеры интерьера нового терминала. По ее словам, ключевой в оформлении стала тема неба: «Где-то это большие голубые плоскости, где-то это керамическая плитка с облаками, где-то это рисунок облачности из перфорации и даже пятиметровые мерцающие облака под потолком». В терминале установят инсталляцию с 11 часами — по количеству часовых поясов России. Ее будет видно со всех трех этажей здания. Мозаичные «ковры» с национальным орнаментом напомнят о культурном наследии республики, а в зонах ожидания в очередях пассажиры смогут изучить нумизматические панно.

Основной объем строительно-монтажных работ на объекте завершили ко Дню Республики Татарстана — 30 августа, открыть терминал планируется до конца года. В середине августа раис РТ Рустам Минниханов посетил строящийся объект в казанском аэропорту и лично проверил, как идут работы. На тот момент на площадке вели монтаж оборудования и подключали инженерные сети, установили четыре телетрапа. Между новым и существующим терминалами появится специальная галерея, которая соединит оба здания в единый комплекс.