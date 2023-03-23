Глава МОК выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024 и против «коллективной вины»

Глава МОК Томас Бах выступил против политического влияния на спорт и против обращения с российскими спортсменами как с носителями «коллективной вины», сообщает RT со ссылкой на Associated Press.



По словам Баха, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой. Он отметил, что спорт может «способствовать налаживанию диалога в это непростое время».

25 января исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, но предложил не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Итоги консультаций по статусу российских и белорусских спортсменов будут подведены 28 марта.

Фото: pxhere.com

По нарастающей все громче звучат разговоры о том, чтобы начать постепенно возвращать российских спортсменов к Олимпийским играм в Париже 2024 года. С сентября в речах Томаса Баха можно было заметить смягчение риторики, а сегодня МОК уже в открытую вступил в противостояние с политиками из противоборствующих стран. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет, что повлияло на МОК и как западные страны готовы бороться за недопуск россиян и белорусов.

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Маргарита Головатенко