«В Татарстане сибирской язвы бояться не надо»: ГУ ветеринарии республики о выявлении заболевших в Чувашии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

После того как в Чувашии обнаружились заразившиеся сибирской язвой, в Татарстане была произведена проверка завезенного мяса и шкуры. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабмина Габдулхак Мотыгуллин.

— Частник вызвал забойщиков для теленка, а потом они заболели сибирской язвой. Шкура и мясо были реализованы цыганам. Мы на это сразу отреагировали — может быть, в Татарстан мясо или шкуру продали, но нет, — подчеркнул он.

По словам Мотыгуллина, сибирская язва является особо опасным заболеванием, которое имеет три формы:

— При вдыхании у человека получается легочная форма — самая страшная. Здесь 100% летальность. Вторая форма — кишечная, когда человек съедает зараженное мясо. Здесь смертность составляет 55%. Кожная форма — 20% смертность. В Татарстане сибирской язвы бояться не надо, все меры по нераспространению заболевания приняты. Весь восприимчивый скот мы вакцинируем два раза в год, — пояснил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

15 марта в Чувашии два человека заразились сибирской язвой. Их состояние оценивали как средней степени тяжести. Россельхознадзор выясняет обстоятельства заражения. Под наблюдение взяли 130 человек, которые контактировали с заболевшими сибирской язвой.

Стоит отметить, что следователи также возбудили уголовное дело на жителя деревни Старое Акташево Цивильского округа. Его подозревают по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений).

Вчера стало известно о третьем заболевшем. Он покинул пределы республики и сейчас находится в Подмосковье. Мужчину изолировали.



Как рассказал «Реальному времени» бывший заместитель начальника ГУ ветеринарии Татарстана, директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Айрат Гараев, возможный источник заболевания мог выйти за пределы региона, из-за чего на пропускных пунктах был объявлен усиленный режим, а на трассах ведется настоящий розыск. Подробнее — в нашем материале.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин