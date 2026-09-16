Объем рынка форумов в России достиг почти 374 млрд рублей

Мировой объем событийной индустрии оценивается в $1,558 трлн

Фото: Сергей Козлов

Объем событийного рынка в России по итогам 2025 года составил почти 374 млрд рублей. Об этом говорится в материалах ассоциации «Национальное конгресс-бюро», передает ТАСС.

По данным ассоциации, десять компаний отрасли уплатили 39,5 млрд рублей налогов (без учета субподрядчиков, гостиниц и транспортных компаний) и более 9 млрд рублей страховых взносов. При этом сумма госконтрактов на организацию мероприятий составила лишь 12,3 млрд рублей. Это 3% от общего объема рынка.

Мировой объем событийной индустрии в 2025 году оценивается в $1,558 трлн. Эксперты отмечают, что для привлечения крупных международных событий государства вкладывают ресурсы в маркетинг напрямую или через национальные конгресс-бюро и отраслевые ассоциации. Одно такое мероприятие приносит региону налоговые поступления, развивает инфраструктуру и сервисы малого и среднего бизнеса, а также дает импульс региональной экономике.

Ранее сообщалось, что Мишустин поручил проверить эффективность форумов. Инициатива исходит от Валентины Матвиенко, которая в июне обратилась к главе правительства с предложением сократить число мероприятий.

Алсу Сабирзанова