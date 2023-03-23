Министр здравоохранения России заявил о локализации очагов сибирской язвы в стране

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что специалисты локализовали очаги распространения сибирской язвы в РФ. Его цитирует ТАСС.

— Все локализовано, — подчеркнул глава ведомства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня стало известно о госпитализации двух пациентов в Подмосковье. У них выявили симптомы сибирской язвы. Обоих доставили в больницу на скорой помощи с соблюдением всех необходимых эпидемиологических мер. Пациентов поместили в мельцеровский изолированный бокс для исключения контактов.

Накануне в Чувашии следователи возбудили уголовное дело на жителя деревни Старое Акташево Цивильского округа. Его подозревают в нарушении ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Как полагает следствие, из-за действий мужчины сибирской язвой заразились трое человек. Он забил в своем личном подсобном хозяйстве на мясо бычка, зараженного этой болезнью.



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Айрат Назипов