Лавров заявил о попытке ЕС вывести активы РФ из-под юрисдикции Бельгии

Глава МИД РФ охарактеризовал действия Брюсселя как поиск квазиюридических оснований для оправдания «воровства»

Евросоюз ищет основания для перевода российских активов из бельгийской юрисдикции на общеевропейский счет. Информацию обнародовал глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, это делается потому, что премьер-министр Бельгии отказывается поддерживать конфискацию этих средств. Лавров назвал инициативу «уголовной попыткой разделить ответственность и организовать круговую поруку». Он также охарактеризовал действия Брюсселя как поиск квазиюридических оснований для оправдания «воровства».

— Это абсолютно откровенная уголовная попытка разделить ответственность, организовать круговую поруку, — приводит слова Лаврова ТАСС.

Министр выступил с данным заявлением на посольском круглом столе по украинскому урегулированию. Лавров также подчеркнул, что Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, несмотря на желание Еврокомиссии их конфисковать.

Ранее страны Европейского союза достигли соглашения о заморозке на неопределенный период активов Центрального банка Российской Федерации, удерживаемых на территории Европы.



Зульфат Шафигуллин