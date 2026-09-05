«Если пораженный объект вовремя не восстановят, то вплоть до временного управления»

На выездном заседании штаба МЧС РФ раскритиковало состояние защитных сооружений, а Минэнерго пригрозило санкциями за «недостаточные меры» по защите электросетевого хозяйства

Фото: Сергей Козлов

С этого года главы российских регионов могут самостоятельно вводить в действие планы гражданской обороны и защиты населения, но только на основании предложения руководителя МЧС России. Соответствующая поправка в ФЗ «О гражданской обороне» призвана повысить оперативность реагирования на местах. «Столкнувшись с вызовами национальной безопасности, серьезно изменили законодательство, сделав гражданскую оборону приоритетной», — пояснил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, выступая перед началом выездного заседания штаба МЧС РФ в Казани. На прицеле — энергетическая инфраструктура. В отношении нее было совершено 4,5 тысячи атак, что вдвое больше, чем в 2025 году, сообщил представитель Минэнерго РФ и предупредил, что затягивание восстановления поврежденной станции или сети может обернуться изъятием актива в пользу государства.

МЧС РФ: атаки БПЛА становятся изощреннее, а ответные меры отстают

Второй день Международного салона «Комплексная безопасность — 2026» в Казани руководство МЧС России посвятило проблемам в организации гражданской обороны. При надлежащих усилиях властей граждане могут вовремя укрыться и сохранить жизни в момент атаки БПЛА, уверены в министерстве. Сейчас «гражданская оборона» воспринимается не просто как защита от природных ЧП или техногенного характера — в фокусе находятся военные угрозы.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Особое внимание будет уделено современным подходам в защите населения, территорий и объектов, критически важной инфраструктуры. Именно эти важные вопросы предстоит обсудить в рамках сбора по гражданской обороне. В ходе дискуссий коллеги из федеральных органов исполнительной власти, представители региональных властей и бизнес-сообщества поделятся своими наработками и обсудят перспективные направления нашей совместной работы по совершенствованию гражданской обороны, — приветствовал собравшихся глава МЧС РФ Александр Куренков.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

К концу сентября МЧС собирается завершить разработку порядка по эвакуации граждан в момент подлета БПЛА. К этому моменту в регионах должны быть налажены оперативная система оповещения и подготовлены десятки тысяч защитных сооружений, включая быстровозводимые и модульные конструкции, а также запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ). О том, какова текущая оперативная обстановка с нападениями БПЛА на города, на заседании штаба не распространялись.

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло отметил, что атаки БПЛА становятся изощреннее, а ответные меры отстают от уровня. По умолчанию можно было догадаться, что непросто. Целью нападений является энергетическая и промышленная инфраструктура. В отношении нее было совершено 4,5 тысячи атак, что вдвое больше, чем в 2025 году, сообщил позднее заместитель директора департамента оперативного управления в топливно-энергетическом комплексе Минэнерго России Виталий Поправка. 85% налетов приходится на объекты энергообеспечения.

В ответе — глава региона: что изменили в законе «О гражданской обороне»

«Специальная военная операция не имеет аналогов в мировой истории и в истории современной России. Столкнувшись с вызовами национальной безопасности, серьезно изменили законодательство, сделав гражданскую оборону приоритетной», — пояснил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, выступая перед началом выездного заседания штаба МЧС РФ. Одной из наиболее существенных угроз он назвал применение ударных беспилотных средств большой дальности, использующих элементы искусственного интеллекта. Ежедневное количество уничтожаемых украинских беспилотных летательных аппаратов исчисляется сотнями, но ущерб, наносимый инфраструктуре, также ощутим.



— Под ударами находятся не только объекты промышленности, топливно-энергетического комплекса, но и объекты жизнеобеспечения населения во многих субъектах Российской Федерации. В этой связи организация гражданской обороны региона приобретает особую значимость, а ее постоянное совершенствование является жизненной необходимостью, — сказал он.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Для оперативного реагирования на местах внесены изменения:

Руководители субъектов вправе вводить планы ГО, но по предложению руководителя МЧС России . Соответствующая поправка внесена в ФЗ «О гражданской обороне» и заработала с января этого года, сообщил он. Ею смогут воспользоваться, когда правительство РФ утвердит порядок эвакуации.

. Соответствующая поправка внесена в ФЗ «О гражданской обороне» и заработала с января этого года, сообщил он. Ею смогут воспользоваться, когда правительство РФ утвердит порядок эвакуации. Сотрудники федеральной противопожарной службы (ГПС) и работники профессиональных аварийно-спасательных формирований получили право использовать оружие для пресечения атаки БПЛА. Цель — защитить население, силы ГО и объекты при эвакуации или проведении аварийно-спасательных работ. Для этого разрешено, в частности, подавлять сигналы дистанционного управления беспилотниками. Кстати, похожие полномочия (с правом применять огнестрельное оружие для уничтожения БПЛА) распространили и на сотрудников частных охранных предприятий, которые охраняют объекты ТЭК.

Цель — защитить население, силы ГО и объекты при эвакуации или проведении аварийно-спасательных работ. Для этого разрешено, в частности, подавлять сигналы дистанционного управления беспилотниками. Кстати, похожие полномочия (с правом применять огнестрельное оружие для уничтожения БПЛА) распространили и на сотрудников частных охранных предприятий, которые охраняют объекты ТЭК. Для регионов ввели механизм компенсации затрат. Впервые законодательно закрепили порядок, по которому регионам возмещают из федерального бюджета расходы на отдельные мероприятия регионального уровня по гражданской обороне, сообщил он. Речь идет о ситуациях экстренного и непредвиденного характера, когда фактические затраты оказываются выше запланированных.

«Эти изменения приняли, чтобы адаптировать систему гражданской обороны к современным вызовам, в том числе к необходимости оперативно реагировать на гибридные угрозы и массовые атаки дронов. Параллельно скорректировали и другие законы (например, «Об оружии», «О частной детективной и охранной деятельности»), чтобы правовые механизмы работали», — пояснил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин. Неотложные мероприятия освобождаются от большинства административных ограничений. Координацией работ станет заниматься единый национальный центр, а руководители организаций и собственники объектов будут нести персональную ответственность. «Это повысит уровень защиты нашего населения», — уверен он.

Пока гром не грянул

МЧС РФ раскритиковало защищенность работников предприятий. У многих нет укрытий или они находятся в неудовлетворительном состоянии. С начала года надзорная служба выявила в плановом порядке порядка 20 000 нарушений и 100 тысяч при внеплановых проверках, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.

— Положительно оценена активность в устранении нарушений на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя. Понятно почему. У нас принцип до сих пор работает: гром не грянет — мужик не перекрестится. Вот гром грянул — начали суетиться. Самое страшное — это гибель людей.

По его словам, львиная доля нарушений связана с защитными сооружениями и системами оповещений. Ведомство готовит законопроект, направленный на введении режима постоянного надзора за этой категорией объектов гражданской обороны.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Другая претензия силовиков — к созданию запасов средств индивидуальной защиты. «Ни в одном из субъектов до конца не решен вопрос с определением мест хранения средств и пунктов выдачи. Это серьезно увеличивает время и ресурсы на раздачу, что в условиях быстро меняющейся обстановки делает накопление СИЗ бесполезной мерой», — отметил генерал-майор Олег Мануйло. Он предложил организовать выдачу в местах укрытий. При этом руководство МЧС против того, когда запасы делаются по договорам отложенного действия, добавил он.

604-й указ против тех, кто не обеспечивает защиту

Анализ ситуации показывает, что целями атак становятся ключевые объекты энергетической инфраструктуры, продолжил обсуждение заместитель директора департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Виталий Поправка. Он назвал наиболее уязвимые сооружения.

Электросетевое хозяйство: подстанции напряжением 110 кВ и выше, обеспечивающие питание распределительных сетей региона. Генерация: крупные электростанции, работающие в режиме комбинированной выработки (ТЭЦ). Интенсивность ударов по ним возрастает в период подготовки к зиме. Нефтегазовый комплекс: объекты хранения, транспортировки и переработки нефти и газа».

В преддверии отопительного сезона энергетикам необходимо обеспечить их защиту от угроз нападения БПЛА.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«604-й указ в отношении критических объектов различных отраслей предусмотрел возможность временного управления такими объектами, если эксплуатирующая организация не будет выполнять. Если пораженный объект вовремя не восстановят, то вплоть до временного управления», — предупредил он. «Практика показывает, что текущих мер защиты становится недостаточно. Если ранее для обеспечения безопасности трансформаторных подстанций было достаточно установки защитных сеток, то сегодня этот подход неактуален. Изменение характера угроз, а также использование противником более совершенных боеприпасов и вооружения требуют внедрения принципиально новых инженерных решений и усиленных защитных конструкций на объектах электросетевого хозяйства», — заключил он.

