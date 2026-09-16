Сельским пенсионерам с 30-летним стажем положена доплата 25%

В 2026 году такая доплата составляет 2396,17 рубля в месяц

Фото: Артем Дергунов

Неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25%. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

В 2026 году такая доплата составляет 2396,17 рубля в месяц. По словам омбудсмена, если человек уже получил право на сельскую надбавку, последующий переезд в город не лишает его выплаты.

Лантратова также напомнила о других мерах поддержки для жителей села: сельской ипотеке со ставкой до 3% годовых, помощи со строительством и ремонтом жилья, а также программах «Земский доктор» и «Земский учитель» с выплатами от 500 тыс. до 2 млн рублей.

— Нужно добиться, чтобы расстояние до большого города не превращалось в расстояние до собственных прав. И чтобы человек, выбирающий жизнь и работу на селе, понимал: государство не просит его мириться с меньшими возможностями. Напротив — помогает эти возможности создать, — подчеркнула омбудсмен.

Ранее сообщалось, что размер пенсии летчиков-испытателей в России вырос почти на 50 тыс. рублей за 4 года. Неработающие пенсионеры получают на 25 тыс. больше, чем работающие.

Алсу Сабирзанова