Безработица среди зумеров в России может вырасти в 2027 году

Поиск первой работы при этом может занимать от шести до семи месяцев

Фото: Динар Фатыхов

Доля зумеров среди безработных россиян в 2027 году может вырасти с нынешних 22% до 24–26%. Поиск первой работы при этом может занимать от шести до семи месяцев. Такой прогноз дал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев, передает «Газете.Ru».

По его словам, сейчас соискатели без опыта составляют 32% против 26% ранее, а средняя продолжительность поиска работы достигла 5,4 месяца.

— Работодатели сокращают число начальных позиций, поскольку обучение новичка требует времени руководителя и не приносит быстрой отдачи. Дополнительным фактором стал искусственный интеллект, который уже выполняет часть простых задач, — отметил Чихачев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее заметно число стартовых вакансий сокращается в копирайтинге, маркетинге, переводах, клиентской поддержке, базовой аналитике, дизайне и программировании. При этом молодые работники по-прежнему востребованы в производстве, логистике, строительстве, ретейле, общепите, медицине и курьерской доставке.

По прогнозу эксперта, в 2027 году зарплаты на линейных и рабочих должностях в крупных городах могут составлять 55–80 тыс. рублей, на начальных офисных позициях — 45–65 тыс. В IT новичкам могут предлагать 60–90 тыс. рублей, но конкуренция за такие вакансии останется высокой.

Ранее сообщалось, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что у зумеров есть преимущества для работодателей, в том числе в производительности труда.

Алсу Сабирзанова