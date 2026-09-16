Клатчер Миллер и чудо-камбэк «Ак Барса»: «Зеленое дерби» со вкусом ретро

Казанцы отыгрались с 1:3 за 1,5 минуты в третьем периоде, а потом дожали «Салават Юлаев» в овертайме

«Ак Барс» совершил первый яркий камбэк в новом сезоне КХЛ. Команда Анвара Гатиятулина, уступая 0:3 «Салавату Юлаеву» после второго периода, сумела добыть победу в овертайме со счетом 4:3. О деталях и итогах матча — в материале «Реального времени».

«Зеленое дерби» под соусом ретро

Первое «Зеленое дерби» в новом сезоне КХЛ прошло этим вечером в Уфе. Уже не первый год в хоккейных кругах идут разговоры о сокращении числа матчей в регулярном чемпионате между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Напомним, в этом сезоне команды сыграют между собой как минимум шесть раз. И на фоне обилия игр с уфимцами некоторые игроки казанского клуба в неформальных беседах с корреспондентом «Реального времени» признавались, что из-за этого теряется вкус самого непримиримого противостояния в истории КХЛ.

Тем не менее «Зеленое дерби» каждый раз дарит болельщикам поистине незабываемые эмоции. Матчи «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» всегда сопровождаются страстью, азартом, вне зависимости от того, с каким счетом они заканчиваются.

В этом году дебютная встреча команд сопровождалась памятными ретрокомплектами форм. «Ак Барс» выбрал джерси, в котором игроки выступали с 2005 по 2011 год, став чемпионами в 2006-м. «Салават Юлаев», в свою очередь, воссоздал комплект формы образца сезона-2007/08, по итогам которого впервые в истории стал чемпионом России.

Связка Хмелевский — Хейс по-прежнему не набирает очков

На фоне двух предыдущих поражений от «Металлурга (2:3) и «Торпедо» (2:3) Анвар Гатиятулин решил поменять сочетания нападающих. В первое звено к Кириллу Семенову и Артему Галимову отправился Егор Соколов. А Кевин Хейс вышел на левом краю вместе с Александром Хмелевским и Семеном Тереховым.

— Мы понимали, что это игрок с огромным потенциалом, мастер. При этом знали, что к нам приедет не мессия, который сразу забьет все голы. Все учитываем: у него практически полгода не было игровой практики. В первую очередь нужно помочь ему улучшить физическое состояние и адаптироваться в лиге. Такая смена обстановки требует времени — примерно от 10 до 20 матчей. Но надеемся, что благодаря его опыту адаптация пройдет быстрее. Наша задача — находить эффективные сочетания. Это касается и Кевина, и других ребят, — прокомментировал свое решение поставить Хейса слева главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Наставник казанцев продолжает рассчитывать на эффективность связки Хмелевский — Хейс. Но пока у обоих игроков в графе набранных очков за «Ак Барс» неутешительные цифры — 0+0. И если в ситуации с Кевином еще можно сделать скидку на адаптацию, притирку американца к реалиям российского хоккея, то «скромной» статистике Александра оправдания найти сложно.

Нельзя сказать, что у Хмелевского нет потенциально голевых эпизодов от матча к матчу. И в игре с «Салаватом Юлаевым» нападающий имел хорошую возможность забить, попав в штангу в одном из эпизодов. Но пока, как принято говорить, Хмелевскому «не прет». Это понимает и сам хоккеист, чувствуя давление от разговоров о самой высокой зарплате в «Ак Барсе» за сезон (95 млн рублей). И Анвар Гатиятулин пытается всеми силами помочь своему подопечному, пробуя его на разных позициях и в сочетаниях.

— Мы разговариваем и с Сашей, и со всеми ребятами, объясняем, в чем можно прибавлять. Я понимаю, почему звучит этот вопрос, но попади он сегодня в ворота или сыграй штанга в нашу пользу — в графе заброшенных шайб у Саши был бы уже не ноль. Пока штанги играют не в нашу пользу, — заявил Гатиятулин на пресс-конференции.

«Ак Барс» перевернул исход матча, отыгравшись в третьем периоде за 1,5 минуты до конца основного времени

Невыразительная игра Хмелевского могла в определенном смысле стать апофеозом разгромного поражения казанцев в Уфе. Ведь после второго периода «Ак Барс» уступал «Салавату Юлаеву» со счетом 0:3. Дубль Девина Броссо и гол Данила Алалыкина фактически приговорили подопечных Анвара Гатиятулина к третьему поражению кряду.

Наставник казанцев не раз подчеркивал в разговоре с журналистами ранее, что его главная задача — выстроить команду с характером, коллектив, способный вытаскивать матчи из самых безнадежных ситуаций.

И так получилось, что тот самый характер, о котором много говорит Гатиятулин, «Ак Барс» сумел показать сегодня в третьем периоде матча с «Салаватом Юлаевым». При 1:3, когда сначала Альберт Яруллин размочил счет шикарным низовым броском, казанцы позже сотворили чудо-камбэк за 1,5 минуты до конца основного времени. Сперва Митчелл Миллер реализовал большинство «Ак Барса» в формате 6х4. А потом Егор Соколов отлично подправил шайбу с пятака после наброса защитника Никиты Лямкина.

Надо отметить, что новичок казанцев забивает уже вторую игру подряд, оправдывая возложенные на него высокие ожидания руководства и тренерского штаба клуба.

По всем канонам драматургии «Ак Барс» должен был победить в овертайме. Так и вышло по итогу. В формате 3 на 3 точку в результате матча поставил Митчелл Миллер. На старте регулярного чемпионата к игре американца были вопросы. После выдающегося плей-офф прошлого сезона волей-неволей от Миллера ждешь голевых подвигов всегда. В первых четырех матчах у защитника не получалось забить. Но в Уфе Митчелла прорвало. Он снова показал себя в качестве невероятного клатчера, способного переворачивать исходы матчей на 180 градусов за счет индивидуального мастерства.

Следующую игру в КХЛ «Ак Барс» проведет 18 сентября против «Сочи» на выезде. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)

1:0 Броссо (Ремпал, Родуолд, 07:11)

2:0 Броссо (Родуолд, Ремпал, 13:37)

3:0 Алалыкин (37:17)

3:1 Яруллин (Денисенко, Евсеев, 48:00)

3:2 Миллер (Соколов, Галимов, 58:43, 6х5)

3:3 Соколов (Лямкин, Галимов, 59:25, 6х5)

3:4 Миллер (Бывальцев, Денисенко, 60:48)

УСА «Уфа-Арена», Уфа. 8 522 зрителя.

