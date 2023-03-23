Татарстан ввел штраф для перевозчиков за ненадлежащую эксплуатацию метро и канатных дорог

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова

Кодекс об административных правонарушениях Татарстана дополнили санкцией за нарушение правил эксплуатации внеуличного транспорта, к которым относят метрополитен, монорельсовый транспорт, подвесную канатную дорогу и фуникулер. Решение принято на заседании Госсовета республики.



За нарушение правил эксплуатации и пользования внеуличным транспортом введены штрафы: для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для предприятий — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Штрафы за нарушение правил пользования и эксплуатации метро действуют в Санкт-Петербурге.

Фото: realnoevremya.ru/Диана Жиленкова

В метро Казани — 11 станций на единственной линии, сейчас строятся станции второй линии. Канатной дороги в городе нет — ее разобрали в середине 2000-х в связи со строительством моста «Миллениум». В советское время она работала в парке Горького и связывала его с пляжем на реке Казанке. Впоследствии в Казани разрабатывались несколько проектов новой канатной дороги, ни один из них не был реализован.

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Маргарита Головатенко