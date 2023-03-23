В Татарстане проведут ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана принял предложение Минтруда о проведении на территории республики мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Исполнительные органы государственной власти и муниципальные образования РТ должны организовать обучение работников безопасным приемам выполнения работ, проведение форумов по вопросам профилактики нарушений в области охраны труда и соблюдения правил и норм охраны труда.

Кроме того, с 1 апреля по 1 июня этого года должны быть организованы совещания, заседания «круглого стола» и смотры-конкурсы с привлечением работодателей и работников.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всемирный день охраны труда — это праздник, отмечаемый ежегодно 28 апреля. Это также международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе. Его история начинается с 1989 года.

Напомним, за 2022 год в строительной отрасли Татарстана произошло 11 несчастных случаев, шесть из них — с летальным исходом. Около 72% всех несчастных случаев — это падение с высоты и обрушение предметов.



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Айрат Назипов