Ирина Волынец: «К сожалению, снизился возраст суицида среди детей»

Без буллинга в школах Татарстана

В прошлом году в Татарстане не было ни одного инцидента буллинга детей в учебных заведениях. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец на 42-м заседании Госсовета РТ.

— Буллинг — это организованная травля ребенка с участием нескольких детей и (может быть) учителя. И есть (обычные) школьные конфликты между детьми или (родителей с учителями). Вот таких обращений, связанных с организованной травлей, не было, — пояснила Ирина Волынец, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Комиссарова о том, есть ли тенденция буллинга.

При этом в республике увеличилось количество суицидов среди детей — с 11 до 22 случаев в 2022 году, сообщила она во время общения с депутатами.

— К сожалению, снизился возраст суицида среди детей — есть законченный случай суицида у ребенка 2009 года (13 лет), — рассказала она. Среди причин — конфликты в семье, непонимание, чувство одиночества.



«Родители не могут договориться, с кем из них будет проживать ребенок»

По ее словам, одним из первых мест среди обращений по вопросам защиты прав детей занимают жалобы, вызванные спорной ситуацией относительно воспитания детей после развода родителей — 37% (в 2021 году — 42%).

— Это связано с тем, что именно при разводе в семье, где есть дети, возникают основные проблемы. Родители не могут договориться, с кем из них будет проживать ребенок, как и в какое время будут проходить встречи со вторым родителем, как будут выстраиваться взаимоотношения детей с бабушками, дедушками, — рассказала она.

Всего в прошлом году в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило 1 758 обращений, что на 17,2% меньше, чем в 2021 году. На контроле — 358 обращений.

Каждое пятое обращение в связано с вопросами образования, почти половина из них — об отсутствии мест в детском саду.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Несмотря на то что в детских садах республики сегодня около 24 тысяч свободных мест, часть родителей от предложенных вариантов отказываются по причине не соблюдения требований к их территориальной доступности, — отметила Волынец. — Актуальным остается и вопрос ремонта ДОУ. Только в Казани потребность в капитальном ремонте имеется в 153 дошкольных учреждениях и 34 учреждениях дополнительного образования.

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Луиза Игнатьева