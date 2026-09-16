Япония нарастила поставки автомобилей в Россию

В августе 2026 года они увеличились на 18,7%

Фото: Динар Фатыхов

В августе 2026 года Япония увеличила поставки автомобилей в Россию на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные японского минфина.

Также на 2,5% выросли поставки запчастей и комплектующих. В целом товарооборот между Японией и Россией за август вырос на 19,51% и достиг 110,3 млрд иен. Это около $959 млн.

Самой востребованной моделью альтернативного импорта стал японский кроссовер Mazda CX-5 (3 271 шт.). На втором месте — Nissan Qashqai (954 шт.), на третьем — Toyota RAV4 (872 шт.). Четвертую строчку занял Toyota Highlander (850 шт.), пятую — Volkswagen Tharu (663 шт.), опередивший Changan Qiyuan Q05 (661 шт.).

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в России снизились на 6,3% за месяц. Тем не менее за период с января по август текущего года ситуация остается положительной.

Алсу Сабирзанова