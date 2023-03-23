Михаил Мишустин: в России созданы условия для работы западных компаний, в том числе из недружественных стран

Фото: скриншот трансляции

В России на сегодняшний день созданы все условия для работы зарубежных компаний, в том числе из недружественных стран. Об этом рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительстве в 2022 году.

— Мы создавали все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России. В том числе и для иностранного бизнеса из недружественных государств, — сказал глава российского правительства.

По его словам, зарубежным компаниям в России «работалось и работается комфортно».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, иностранные компании начали покидать российский рынок в 2022 году после начала специальной военной операции. Некоторые из них продали свой бизнес в России.

Свое выступление в Госдуме Михаил Мишустин начал с заявления о том, что по России нанесли санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Главной его целью был российский народ, считает премьер-министр.



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Татьяна Демина