Иран назвал Россию крупнейшим инвестором в этом финансовом году

В текущем финансовом году Россия вложила в Иран $2,76 млрд, став самым крупным инвестором, сообщил иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи в интервью Financial Times.



Он заявил, что Иран определяет отношения с Россией как стратегические, сотрудничество между странами ведется во многих сферах, особенно — в экономической:

— Китай и Россия — два наших главных экономических партнера. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений.

По оценке Министерства экономики и финансов Ирана, объем прямых иностранных инвестиций в страну в этот финансовый год составил $4,2 млрд, то есть на Россию пришлось две трети вложений. Это финансирование проектов в горнодобывающем секторе, сферах промышленности и транспорта.

В январе 2023 года представители центральных банков России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве для упрощения финансовых и банковских операций.

С началом СВО российско-иранские отношения стали активно развиваться и приобретать более широкое значение. Во многом этому способствует Татарстан, ставший важнейшим звеном в деловых связях с Ираном. Так, с недавнего времени между странами завязалось масштабное партнерство в сферах производства, торговли и даже туризма. Как рассказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников, только за 2022 год Иран посетили более 22 тысяч россиян, а Россию — свыше 20 тысяч иранцев. По его словам, для продолжения такого туристического взаимодействия с 28 марта между Казанью и Тегераном появится прямое авиасообщение. О том, как оно будет восприниматься туристами и насколько станет популярным, — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко