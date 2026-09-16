Россия вошла в тройку лидеров по беспилотному транспорту

Также в список лидеров входят США и Китай

Фото: Максим Платонов

Россия входит в первую тройку стран по развитию беспилотного транспорта. Об этом рассказал первый замглавы Минтранса России Константин Пашков на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, передают РИА «Новости».

— Россия идет чуть-чуть впереди всей планеты. В области цифровых сервисов мы точно попадаем в десятку стран, а по автономному транспорту — в первую тройку, — сказал Пашков.

По его словам, помимо России, в список лидеров входят США и Китай. «США, Китай и Россия — это сегодня законодатели мод. Вопрос не в том, кто произвел чип, а в том, как это организовано и внедрено в процесс перевозок. Мы очень уверенно идем в этом направлении», — заключил замминистра.

Ранее сообщалось, что инфраструктуру для беспилотников создадут в 35 регионах России к 2030 году.

Алсу Сабирзанова