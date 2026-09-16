В Татарстане бронирования отелей осенью снизились на 8%

В целом по России объем бронирований снизился на 9%

Фото: Мария Зверева

Спрос на размещение в отелях Татарстана этой осенью упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Республика вошла в топ-10 регионов по объему бронирований, заняв пятое место. Об этом сообщает российский союз туриндустрии со ссылкой на статистику сервиса Travelline.

В целом по России объем бронирований снизился на 9%. Почти половина приходится на Москву (22,4%), Санкт-Петербург (14%) и Краснодарский край (11,6%). В топ-10 также вошли Московская область (-2%), Свердловская и Нижегородская области (-9%), Новосибирская область (+16%), Ставропольский край (-5%) и Приморский край (+17%).

Положительную динамику показывают лишь два региона из десяти. Растут в основном сибирские и дальневосточные направления. Алтайский край прибавил 18%, Амурская область — 16%, Забайкальский и Камчатский края — 24% и 20%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Наибольшее падение зафиксировано в Крыму (-64%) и Калмыкии (-42%), самый заметный рост — в Тверской области (+37%).

Средняя цена за двухместный номер этой осенью снизилась примерно на 1% — до 9170 рублей. Отели 4–5* бронируют лучше (-4%), чем 2–3*, где падение составляет не менее 14%. Чаще всего бронирования совершают жители Москвы и Московской области. Это более 42% от общего объема.

Ранее сообщалось, что гостиницы Татарстана столкнулись с существенным снижением турпотока. За первое полугодие отели приняли на 4,6% меньше постояльцев. При этом число ночевок выросло на 30,4%.

Алсу Сабирзанова