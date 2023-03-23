Михаил Мишустин заявил, что в России инфляция приближается к целевому уровню

Фото: скриншот трансляции

В России инфляция приближается к целевому уровню. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 году.

— Комплекс мер, принятых правительством и Банком России, позволил справиться с инфляцией. И сейчас мы наблюдаем ее приближение к целевому уровню, — сказал глава Кабмина.

По его словам, в России уровень продовольственной безопасности — один из самых надежных в мире, а за счет параллельного импорта стране удалось избежать дефицита товаров.

скриншот трансляции

Свое выступление в Госдуме Михаил Мишустин начал с заявления о том, что по России нанесли санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Главной его целью был российский народ, считает премьер-министр.



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Татьяна Демина