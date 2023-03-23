В Татарстане утвердили порядок предоставления трансфертов на перевозки по муниципальным маршрутам в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления в 2023 году из республиканского бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципалитетов РТ. Средства выделяются на организацию перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам между поселениями в границах района по регулируемым тарифам.



Документ определяет механизм, цели и условия предоставления трансфертов. Районы Татарстана до 1 февраля 2024 года представят отчеты о достижении результата предоставления трансферта.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. В целом на перевозки власти хотят потратить 161,8 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в начале февраля жители Пестречинского района Татарстана начали жаловаться после закрытия автобусных маршрутов. Они отмечали, что ехать куда-либо им теперь очень неудобно и невыгодно. В администрации отрицали вину и говорили, что им не пришло финансирование. В свою очередь, Минтранс РТ отмечал, что субсидии на маршруты разработали для 36 районов республики. Пестречинский район также попал в этот список.

Проблема уже вышла на федеральный уровень. В начале февраля стало известно, что о нехватке общественного транспорта в Пестречинском районе Татарстана доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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Маргарита Головатенко