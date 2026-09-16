В платежной системе «Мир» появилась оплата смарт-часами

Платежи работают даже при отсутствии интернета

Фото: Максим Платонов

Национальная система платежных карт «Мир» запустила сервис оплаты смарт-часами. Платежи работают даже при отсутствии интернета — необходимая информация заранее загружается в устройство, сообщается в пресс-релизе НСПК.

— Мы начинаем внедрение оплаты смарт-часами с нескольких моделей устройств и постепенно будем расширять их количество. Для нас это первый, но важный шаг, — заявил заместитель генерального директора НСПК Павел Михалев. Конкретные модели не уточняются.

Оплата доступна пользователям всех банков, подключенных к Mir Pay. Для совершения платежа нужно активировать экран часов поворотом запястья и поднести устройство к терминалу — транзакция обрабатывается мгновенно. Все операции через Mir Pay на смарт-часах участвуют в акциях платежной системы «Мир» наравне с операциями по карте.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия запустят совместную платежную систему. Она позволит проводить переводы между странами в национальных валютах через местные банки-партнеры.

Алсу Сабирзанова