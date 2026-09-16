В платежной системе «Мир» появилась оплата смарт-часами
Платежи работают даже при отсутствии интернета
Национальная система платежных карт «Мир» запустила сервис оплаты смарт-часами. Платежи работают даже при отсутствии интернета — необходимая информация заранее загружается в устройство, сообщается в пресс-релизе НСПК.
— Мы начинаем внедрение оплаты смарт-часами с нескольких моделей устройств и постепенно будем расширять их количество. Для нас это первый, но важный шаг, — заявил заместитель генерального директора НСПК Павел Михалев. Конкретные модели не уточняются.
Оплата доступна пользователям всех банков, подключенных к Mir Pay. Для совершения платежа нужно активировать экран часов поворотом запястья и поднести устройство к терминалу — транзакция обрабатывается мгновенно. Все операции через Mir Pay на смарт-часах участвуют в акциях платежной системы «Мир» наравне с операциями по карте.
Ранее сообщалось, что Россия и Индия запустят совместную платежную систему. Она позволит проводить переводы между странами в национальных валютах через местные банки-партнеры.
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