Михаил Мишустин: спад ВВП России вопреки прогнозам оказался умеренным

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В России спад ВВП оказался вполне умеренным, несмотря на прогнозы аналитиков прошлой весной, когда вероятное падение оценивалось двухзначными цифрами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



— Мы выстояли. Да, это было непросто. Спад — неизбежный в таких условиях — оказался вполне умеренным. Однако мы вернули экономику на траекторию роста, — сказал Мишустин.

По его словам, на сегодняшний день ряд международных организаций прогнозирует России позитивную динамику по итогам текущего года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году.

Мишустин заявил, что российская экономическая система проявляет гибкость уже не в первый раз: она показала свою устойчивость в пандемийный 2020 год — этот кризис Россия прошла увереннее многих западных стран, где снижение ВВП было намного больше.

Аналитики ЦБ РФ пришли к выводу, что позитивная динамика в российской экономике ускорилась в начале года за счет усиления внутреннего спроса. По прогнозу, при отсутствии новых значимых вызовов для крупнейших отраслей и населения динамика российского ВВП в 2023 году может оказаться лучше, чем предполагается в базовом сценарии Банка России.



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Маргарита Головатенко