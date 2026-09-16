Леон Кемстач рассказал о случайном попадании в каст «Слова пацана»

По его словам, информацию о кастинге ему прислала мать во время его подработки продавцом лимитированных кроссовок

Актер Леон Кемстач в интервью НШМ VK и «Новости Mail» на студии «ВЗУМЕ» заявил, что получил роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» случайно.

По его словам, информацию о кастинге ему прислала мать во время его подработки продавцом лимитированных кроссовок. Изначально он не хотел пробоваться, но записал видео и отправил его создателям проекта.

— Я продавал там кроссовки, разные вещи лимитированные. И я вот, да, был так на одной из своих, так скажем, подработок, и мама мне показывает, что вот есть такая возможность. Я сначала не хотел, но в итоге записал, вот так оно и получилось, — сказал Кемстач.

Актер признался, что эта работа стала для него подарком, изменившим жизнь. Кемстач назвал роль своим фундаментом и одной из самых любимых.

Ранее режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников намекнул на 2-й сезон сериала.

Зульфат Шафигуллин