Индексация тарифов ЖКУ добавит к инфляции 0,7 п.п. и приблизит ее к 7%

Традиционно индексация проходит с 1 июля, но в 2026 году правительство перенесло ее на октябрь, а с 2027-го вернется к июльскому графику

Фото: Ринат Назметдинов

Индексация тарифов ЖКУ с 1 октября 2026 года добавит к годовой инфляции 0,7 процентного пункта и приблизит ее к верхней границе июльского прогноза ЦБ в 7%. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на форуме TNF в Тюмени, передает «Интерфакс».

— Сейчас годовая инфляция составляет 6,3%. Если бы повышение тарифов состоялось 1 июля, мы были бы уже на уровне 7%, поскольку оно напрямую добавляет эти 0,7 пункта. Фактически с учетом повышения тарифов мы вблизи верхней границы, — сказал Тремасов.

Июльский прогноз ЦБ по инфляции на 2026 год — 6–7%. Согласно майскому макропрогнозу Минэкономразвития, услуги ЖКХ с 1 октября проиндексируют на 9,9%, тарифы на электроэнергию для населения — на 11,3%, оптовые цены на газ — на 9,6%. Традиционно индексация проходит с 1 июля, но в 2026 году правительство перенесло ее на октябрь, а с 2027-го вернется к июльскому графику.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Тремасов отметил, что ЦБ при решениях по ставке опирается на весь массив данных. «Нельзя сказать, что мы принимаем решение на основании отдельной статистики. Для нас важна динамика кредита в целом и денежных агрегатов. Эти параметры пока на повышенном уровне», — сказал он, комментируя высокие темпы роста корпоративного кредитования. Бюджетный фактор ЦБ оценит после публикации законопроекта.

В сентябре ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после десяти подряд снижений. Следующее заседание совета директоров пройдет 23 октября и будет опорным — с публикацией среднесрочного макропрогноза.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-15 регионов России с самыми низкими расходами семей на ЖКУ. В среднем они составили 5 257 рублей в месяц.

Алсу Сабирзанова