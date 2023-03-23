С начала года в Татарстане для предотвращения африканской чумы свиней отстрелено 1,5 тысячи кабанов

С начала года в Татарстане в целях предотвращения распространения африканской чумы свиней отстрелено более 1,5 тысяч диких кабанов. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин.

По его словам, в 2022 году в Татарстане выявили 11 очагов АЧС. Под угрозой находились Спасский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Чистопольский, Рыбно-Слободский, Пестречинский и Алькеевский районы.

Вакцины от африканской чумы свиней в настоящее время не существует. Поэтому властям приходится применять превентивные меры.

— Для профилактики в прошлом году было отстрелено 3,4 тысячи диких кабанов. Для нас эта цифра небольшая. Чтобы обеспечить благополучие, нам необходимо ежегодно отстреливать около 5 тысяч голов кабанов, — сказал Габдулхак Мотыгуллин.

Фото: pixabay.com

Сначала вирус попадает к кабанам, потом к малозащищенным хозяйствам, а следом идет и к промышленным свиньям:

— Чтобы прервать эту цепочку, нами проведена разъяснительная работа с владельцами свиней. В частном секторе, когда возник очаг, свиней было около 20 тысяч голов. После проведения разъяснительной работы свиней усиленно забивали и к декабрю осталось около 2 тысяч голов, — подчеркнул спикер.

Напомним, казанские ученые разрабатывают вакцину против африканской чумы свиней. На первом этапе разработки они создали некоторое количество препарата и провели лабораторные исследования.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин