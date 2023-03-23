В Минэкономразвития прогнозируют видимый рост ВВП России в 2023 году

Минэкономразвития ожидает видимый рост российской экономики в 2023 году. Об этом рассказал глава министерства Максим Решетников.

— Рост продолжается. Сейчас готовим сценарные условия развития экономики на ближайшую трехлетку, которые лягут в основу формирования бюджета. Подтверждаем наши ожидания по этому году на позитивный, причем видимый рост основных показателей, связанный с экономическим развитием, инвестициями, и улучшения прогнозов по доходам населения, — приводит его высказывания «РИА Новости».

Решетников добавил, что прогнозируется рост экономики России более чем на 0,2%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что спад ВВП России оказался вполне умеренным, несмотря на прогнозы аналитиков прошлой весной, когда вероятное падение оценивалось двухзначными цифрами. По его словам, на сегодняшний день ряд международных организаций прогнозирует России позитивную динамику по итогам текущего года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов