Минтранс РФ представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей
Дизайн выбрали в июле путем голосования среди подписчиков
На международном фестивале молодежи в Екатеринбурге показали новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Его представил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко первый замминистра транспорта Константин Пашков, сообщает минтранс России.
Дизайн знака выбрали в июле путем голосования среди подписчиков. В опросе участвовали почти 4 тыс. человек, 46% из них отдали голоса за первый вариант. Именно его сейчас можно увидеть в центральной зоне экспозиции Минтранса на фестивале.
Сейчас ведомство работает над корректировкой ПДД. Затем изменения внесут в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны и стать частью проекта по созданию комфортной и семейно ориентированной городской среды.
Ранее сообщалось, что Минтранс назвал сроки допуска иностранных авиакомпаний к полетам в Россию. Регламентный срок составляет до 35 дней.
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