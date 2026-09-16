Минтранс РФ представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей

Дизайн выбрали в июле путем голосования среди подписчиков

На международном фестивале молодежи в Екатеринбурге показали новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Его представил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко первый замминистра транспорта Константин Пашков, сообщает минтранс России.

Дизайн знака выбрали в июле путем голосования среди подписчиков. В опросе участвовали почти 4 тыс. человек, 46% из них отдали голоса за первый вариант. Именно его сейчас можно увидеть в центральной зоне экспозиции Минтранса на фестивале.

Сейчас ведомство работает над корректировкой ПДД. Затем изменения внесут в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны и стать частью проекта по созданию комфортной и семейно ориентированной городской среды.

Ранее сообщалось, что Минтранс назвал сроки допуска иностранных авиакомпаний к полетам в Россию. Регламентный срок составляет до 35 дней.

Алсу Сабирзанова