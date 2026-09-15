Участки в РТ прервут голосование при объявлении угрозы атаки БПЛА или ракетной опасности

Помимо этого, у избирательных комиссий есть свыше 2,2 тыс. резервных помещений для голосования

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в дни выборов в случае объявления ракетной опасности или угрозы атаки беспилотников прервут голосование. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил глава татарстанского ЦИК Андрей Кондратьев.

— Если существует реальная угроза атаки БПЛА и ракетная угроза, участки будут прерывать голосование. И если это в утренние часы, то участки не будут открываться до объявления команды «Отбой воздушной тревоги». <…> Мы отрабатываем все необходимые и возможные алгоритмы действий, — пояснил Кондратьев.

Помимо этого, у избирательных комиссий есть свыше 2,2 тыс. резервных помещений для голосования. В случае необходимости комиссии могут перевести голосование на резервные участки. Также в республике, как ранее предложили в Казани, зарезервированы автобусы для голосования на случай «особых» ситуаций.

Никита Егоров