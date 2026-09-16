Задолженность застройщиков Татарстана достигла 317,7 млрд рублей

В целом по ПФО сумма действующих кредитных договоров застройщиков составляет 2,3 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На 1 августа 2026 года задолженность застройщиков Татарстана, использующих эскроу-счета, достигла 317,7 млрд рублей. Это максимум с начала года. Об этом свидетельствуют данные Банка России. За июль показатель вырос на 10,3 млрд (3,4%), с начала года — на 44,2 млрд (16%), за год — на 74,7 млрд (30,7%), передает РБК.

Сумма действующих кредитных договоров в рамках проектного финансирования также обновила максимум и составила 797,5 млрд рублей. За месяц она увеличилась на 45,7 млрд (6%), с начала года — на 62 млрд (8,5%), за год — на 184,6 млрд (18,5%).

При этом количество действующих кредитных договоров резко сократилось. На 1 августа их зарегистрировано 242 против 517 годом ранее и 543 в начале июля. По объему и количеству договоров Татарстан занимает первое место в ПФО. В топ-3 по объему также входят Пермский край (353 млрд) и Башкортостан (317,9 млрд), по количеству — Башкортостан (195) и Пермский край (181).

В целом по ПФО сумма действующих кредитных договоров застройщиков составляет 2,3 трлн рублей. Минимальный показатель — у Мордовии (8,6 млрд).

Ранее сообщалось, что в Татарстане годовой план по вводу жилья выполнен на 90%.

Алсу Сабирзанова