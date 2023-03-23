Движение по М-12 до Нижнего Новгорода откроют осенью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ГК «Автодор» рассказали о ходе строительства трассы М-12 Москва — Казань. Сейчас открыто уже 107 км дороги в Москве и Владимире.

Этой осенью планируется открыть движение по 416 км от Москвы и до Нижнего Новгорода, а до конца года — открыть движение по 811 км по оставшемуся участку через Чебоксары до Казани.

Первый замглавы «Автодора» Игорь Коваль в феврале сообщал, что госкомпания планирует полностью запустить трассу М-12 «Восток» до конца 2023 года. Что касается трассы до Екатеринбурга, ее строительство планируется завершить в 2024 году.

Напомним, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».



Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказывал, что в начале 2023 года на нескольких строящихся участках трассы Москва — Казань допустили отставание от графика. Несмотря на это, «ключевая задача не снимается», заверил он.

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Маргарита Головатенко