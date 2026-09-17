Татарстан попал в топ-3 регионов России по объему инвестиций в основной капитал

«Реальное время» составило рейтинг субъектов страны по суммам и динамике прироста вложений

Фото: Реальное время

Москва заняла первое место среди регионов России по объему инвестиций в основной капитал (3,4 трлн рублей). Татарстан на третьем месте по этому показателю. При этом по динамике прироста вложений лидерами стали Чукотка, Дагестан и Бурятия, а вот РТ — только на 18-й строчке в списке. Какие регионы оказались в аутсайдерах топа и как выглядит структура инвестиций в Татарстане — в материале «Реального времени».

Москва — лидер по объему инвестиций в основной капитал, а Чукотка — по приросту вложений

Москва заняла первое место в рейтинге регионов России по объему инвестиций в основной капитал. По итогам первого полугодия 2026-го сумма вложенных в город средств достигла 3,4 трлн рублей. Более того, данный показатель составил 21% от совокупных «вливаний» в капитал в целом по стране (16,2 трлн), следует из данных Росстата.

На 2—7-х местах, но с большим отрывом идут Ленинградская область (826,5 млрд), Татарстан (777,9 млрд), Красноярский край (770,7 млрд), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (766,4 млрд), Московская область (680,8 млрд) и Санкт-Петербург (635,4 млрд).

Еще в трех регионах суммы не достигли полутриллиона, но тем не менее они «замкнули» топ-10. Речь идет про Амурскую область (490,4 млрд), Ямало-Ненецкий автономный округ (450,9 млрд) и Краснодарский край (410 млрд).

Реальное время / realnoevremya.ru

Тем временем с точки зрения прироста объема инвестиций рейтинг кардинально меняется. На первом месте здесь расположилась Чукотка (+89,8% к I полугодию 2025 года). В топ-5 также попали Республики Дагестан (+41,7%), Бурятия (+27,5%), Крым (+22,5%) и Ингушетия (+21,9%).

На шестом месте — Новгородская область (+17,9%), на седьмом — Мурманская (+14,1%). Восьмое место досталось Красноярскому краю (+12,9%), и это единственный регион, который был и в первом топе, но переместился на четыре позиции вниз. Замкнули же десятку Ленинградская область (+12,3%) и Приморский край (+4,4%).

В целом по стране объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2026 года снизился на 9,9% относительно того же периода 2025-го.

Реальное время / realnoevremya.ru

Татарстан — в лидерах по инвестициям не только по России, но и в ПФО

Отдельно про Татарстан следует упомянуть, что республика заняла также первое место в Приволжском федеральном округе по объему инвестиций в основной капитал. Для сравнения: на втором месте по этому показателю в ПФО Пермский край (228 млрд).

А вот по динамике прироста вкладываемых средств республика заняла лишь 18-е место с показателем в +0,5% к I полугодию 2025 года.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Если рассматривать конкретно структуру инвестиций в основной капитал республики, то большая часть из них (79,1%) — это собственные средства и лишь 20,9% — привлеченные. Более того, по доле собственных средств в структуре инвесткапитала республика заняла 17-е место.

Также стоит отметить, что 6,2% денег поступило в регион из госбюджета, 3,2% — из бюджетов других субъектов России, 0,3% — из местных бюджетов, а 5,9% пришлось на кредиты банков.

Меньше всего инвестировано в Калмыкию

Меньше всего по итогам января — июня текущего года вложено в Калмыкию (85-е место, 6,1 млрд). Причем эта сумма осталась почти неизменной относительно аналогичного периода 2025-го (динамика зафиксирована на уровне +0,2%). Также отмечены «маленькие вливания денег» в Ингушетию (84-е место, 9,1 млрд рублей), Карачаево-Черкесию (83-е место, 11,3 млрд), Марий Эл (82-е место, 13 млрд) и Северную Осетию — Аланию (81-е, 13,5 млрд).

На 80-м месте — Республика Тыва (13,5 млрд), на 79-м — Костромская область (17,6 млрд), на 78-м — Республика Алтай (17,9 млрд), на 77-м — Севастополь (19,9 млрд), на 76-м — Псковская область (21,7 млрд).

Реальное время / realnoevremya.ru

Что касается динамики изменений по объемам денежных вложений, то сильнее всего «суммы вливаний» упали в Республике Хакасия (-45,3% к I полугодию 2025 года, 85-е место), Курганской области (-39,7%, 84-е место), Карелии (-39,5%, 83-е место), Марий Эл (-39,5%, 82-е место) и Новосибирской области (-38,6%, 81-е место).

Также значительные снижения зафиксированы в Брянской области (-38,4%, 80-е место), Кемеровской области (-37,4%, 79-е место), Башкортостане (-35,8%, 78-е место), Волгоградской (-35%, 77-е место) и Ульяновской (-35%, 76-е место) областях.

Реальное время / realnoevremya.ru

Причем в целом по России данный показатель снизился на 9,9% к I полугодию прошлого года.