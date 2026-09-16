«Задачи «озолотиться» не стоит»: 460 объектов недвижимости для бизнеса уже на витрине

С татарстанского маркетплейса госимущества ушло 30 объектов — в основном бизнес берет помещения в аренду с правом последующего выкупа

Фото: Динар Фатыхов

Не извлекать сверхдоходы, а развивать предпринимательство — с таким посылом власти республики вывесили в онлайн 460 объектов государственной и муниципальной недвижимости, готовых к быстрой продаже. Татарстанский маркетплейс «Витрина имущества» в первый год собрал более 100 заявок от потенциальных интересантов, после чего с торгов было реализовано около 30 объектов, сообщил создатель проекта — министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин. Средний чек заключенных сделок не озвучивался, но в запасе у государства остается еще около 300 объектов недвижимости на 142 тыс. кв. м. Продавать надо быстрее — иначе придется потом больше вкладываться, заметила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина. Впрочем, ее слова вряд ли стоит воспринимать как сигнал к снижению стартовых цен, ведь ниже рыночной оценки на торги выставлять запрещено. Подробнее — в материале «Реального времени».

30 пустующих в деле, включая два объекта культурного наследия

— По всей республике уже реализовано или сдано в аренду более 30 муниципальных объектов. Наш ресурс перестал быть просто информационной площадкой — он стал полноценным инструментом, который помогает бизнесу выходить на конкретные сделки, — огласил первые результаты работы татарстанского маркетплейса «Витрина имущества» глава Минземимущества Фаниль Аглиуллин на пресс-конференции в Казани.

Год назад с его подачи была создана электронная онлайн-площадка, где собрали наиболее ликвидные объекты недвижимости, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Ресурс администрируется МЗИО совместно с АИР.

Государство решило избавляться от объектов, так как здания пустуют, а могли бы приносить пользу. МЗИО отобрало 460 неиспользуемых объектов недвижимости. По своим параметрам — площадь, целевое предназначение, категория ОКВЭД — подходят для малого и среднего бизнеса. Это бывшие помещения административных и социальных учреждений, оставшиеся без надлежащего ухода. Средний размер, как правило, не превышает 200—300 кв. м, что не подходит для размещения промышленных объектов. Плюс целевое назначение предполагает ограничения по видам деятельности. Исходя из этого, первые 30 объектов, находящихся на маркетплейсе, были выкуплены.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Объект по улице Низаметдинова, 20 в Набережных Челнах сначала был размещен на «Витрине имущества», вызвал интерес у бизнеса, после чего был успешно реализован, — рассказал Фаниль Аглиуллин.

По схожей схеме было продано здание бывшей больницы в районе села Красная Горка в Нижнекамском районе, но тут предприниматели взяли здание в аренду, которая дает им право на преимущественный выкуп. Еще четыре объекта были реализованы на улице Железнодорожной в Нижнекамске.

Практика получила распространение в муниципалитетах. «В прошлом году было реализовано 13 муниципальных объектов в Алексеевском, Азнакаевском, Балтасинском, Бугульминском, Лаишевском, Сабинском, Мамадышском, Пестречинском, Тюлячинском районах и в Набережных Челнах», — сообщил министр. Их них на условиях аренды муниципального имущества, предназначенного специально для субъектов МСП, договоры заключены в Азнакаевском, Алексеевском, Лаишевском и Чистопольском районах. Средний чек заключенных сделок не назвали, и только потому, что бизнес в основном приобретает с торгов право долгосрочной аренды, рассчитывая на преимущественный выкуп.

На маркетплейсе нашлись инвесторы для двух объектов культурного наследия. С условиями сохранения памятников проданы «Контора управляющего теньковскими имениями князя Гагарина» в Камско-Устьинском районе и «Дом И.И. Лузинова» в Чистополе. Как правило, их продают за один рубль, но с условиями вложения инвестиций в сохранение облика. «Витрина имущества РТ» помогает выстраивать прозрачный и эффективный маршрут: от поиска объекта до заключения сделки», — заключил Фаниль Аглиуллин.

АИР: надо продавать быстрее, пока не обветшали

Правда, в запасе у республики остается еще большой объем неиспользуемого государственного и муниципального имущества. В ходе инвентаризации было выявлено 1 956 объектов общей площадью 372 тыс. кв. м в республиканской собственности плюс 299 объектов недвижимости площадью 142 тыс. кв. м в муниципальной, сообщил глава МЗИО РТ. Они находятся не в лучшей «физической форме», поэтому их не выставляют на площадке маркетплейса.

Глава АИР Талия Минуллина заявила, что нужно быстрее продавать имеющиеся ликвидные объекты. «Чем больше ветшает здание, тем больше придется вкладываться либо бюджету, либо частным инвесторам. Надо, конечно, в хозяйственный оборот вовлекать быстрее, и чем быстрее мы это сделаем, тем дешевле это будет, собственно, и для инвестора, и для государства», — отметила она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К слову, затянулись торги по продаже больницы братьев Крестовниковых. МЗИО запросило 382,6 млн рублей за 8,1 тыс. кв. м.

Впрочем, слова главы АИР вряд ли стоит воспринимать как сигнал к снижению стартовых цен, ведь ниже рыночной оценки на торги выставлять запрещено. Но журналисты все-таки поинтересовались: может, стоит пересмотреть условия продажи. «Задачи «озолотиться» [на продаже] не стоит», — ответил глава Минземимущества РТ.

По его словам, торги госимущества проходят по стандартной процедуре: если нет заявок на протяжении двух торгов, объявляют публичное предложение с определением границы отсечения. Другой минус — начальные цены не указаны у большинства объектов. Как покупать, если нет стоимости? Но позже Аглиуллин объяснил это тем, что рыночную оценку проводят тогда, когда есть явный интерес у будущего покупателя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем интерес бизнеса снижается. Сделки по приобретению недвижимости для МСП в нынешних условиях обходятся дорого. «Люди не хотят идти в банки, потому что ставка... Поэтому пытаются это делать уже через материнские компании или берут у знакомых под разные проценты», — добавила глава АИР.

Но у государственных объектов есть преимущество — подведенные инженерные сети, которые облегчают решение. Кроме того, инвестор получает на площадке достоверную информацию об объекте, работает без посредников и может получить господдержку. Глава АИР увидела недостаток только в том, что фотографии объектов не всегда привлекательные. «Их вносят в разных форматах, может быть, не всегда они такие привлекательные? Есть над чем работать», — сказала она.

В настоящее время администраторы ресурса собираются разработать мобильное приложение, чтобы было удобно открывать платформу на разных гаджетах.

