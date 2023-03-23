КНИТУ-КАИ смоделирует электродинамику на шведском ПО по лицензии за 1,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

ПО будет использоваться учреждением в рамках своей стандартной учебной программы

Как выяснило «Реальное время», КНИТУ-КАИ имени Туполева за 1,2 млн рублей купит лицензию на использование программного обеспечения для моделирования электродинамических процессов. Речь идет о шведском ПО COMSOL Multiphysics, широко применяемом в различных типах промышленности.

Оказать данную услугу необходимо в течение 30 дней с момента заключения контракта. Вместе с предоставлением лицензии вузу также должна быть оказана техническая поддержка через специализированный онлайн-ресурс. Уточняется, что данное ПО будет использоваться учреждением лишь в рамках своей стандартной учебной программы.

Стоит отметить, что данная закупка также имеет несколько важных условий:

Сторонам запрещается перепродавать; сдавать в аренду; передавать любому третьему лицу; осуществлять ремаркетинг или демонстрацию.

Также запрещается осуществлять действия по обходу технических средств защиты, встроенных в ПО.

Запрещается извлекать, декомпилировать, переводить или разбирать исходный код.

Приобретаемое ПО должно иметь несколько модулей: AC/DC, радиочастоты, волновая оптика, геометрическая оптика, плазма, полупроводники, а также библиотека материалов. Срок его действия будет составлять год, а работать оно будет на 64-разрядных операционных системах Windows, macOS и Linux.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

COMSOL сохраняет присутствие в России

С началом СВО и разрывом отношений со странами Запада, многие иностранные вендоры покинули российский рынок. Однако офис шведской компании COMSOL в конце 2022 года заключил партнерский договор о продвижении своего ПО с ООО «Лаборатория «Вычислительная механика». COMSOL Multiphysics по-прежнему используется рядом отечественных предприятий и вузов, а сама компания, несмотря на то, что ее головной офис находится в недружественной стране, сохраняет свое присутствие в России.

Согласно информации, представленной на официальном сайте компании, данное ПО направлено на решение задач в механике, акустике, гидрогазодинамике, оптике, химии и других областях.

Отметим, что группа COMSOL включает 17 офисов и дистрибьюторскую сеть по всему миру. Компания, основанная в 1986 году в Стокгольме, на сегодняшний день имеет более 450 работников на трех материках.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Путь от нейтральной страны до члена антироссийской коалиции

С началом проведения специальной военной операции на Украине Швеция, как и большинство западных стран, поддержала введение всевозможных ограничений и санкций против России. В начале марта прошлого года она закрыла свое воздушное пространство для россиских самолетов, выслала всех послов, тем самым оборвав дипломатические связи.

После этого государство начало постепенное выведение своего бизнеса. Так, с отечественного рынка ушла IKEA, лишив работы более 10 тысяч своих сотрудников в России. Вместе с ней страну покинули всем известная OBI и Essity, владеющая торговыми марками Zewa, Libero и Libresse.

В рамках поддержки Украины Швеция также начала поставку вооружения и боеприпасов для ВСУ. Так, уже к концу 2022 года она передала семь пакетов военной помощи. Большая часть из них достигала около 500 миллионов шведских крон (около $48 миллионов). В них входили: противотанковое оружие, пулеметы, противокорабельные ракеты Robot 17, артиллерийские системы Archer и другое.

Фото: pixabay.com

Более того, для защиты своих интересов Швеция, объединившись с Финляндией, решила вступить в НАТО. Споры об их входе в альянс длилиись целый год. Но когда большинство политиков как за рубежом, так и внутри страны согласились с этим решением, двери в объединение оказались практически закрыты.

В феврале этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. Свою позицию в данном вопросе турецкий лидер объяснил событиями в Стокгольме 21 января, когда основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством.

Стоит отметить, что вчера парламент Швеции большинством голосов поддержал вступление в Североатлантический альянс. За вступление в альянс проголосовали 269 депутатов. Против выступили 37 членов парламента.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин