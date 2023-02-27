В Татарстане хотят утвердить порядок финансирования перевозок по муниципальным маршрутам

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Власти Татарстана планируют утвердить порядок предоставления в 2023 году из республиканского бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов республики. Деньги пойдут на организацию перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам.

В постановлении 22 пункта. В документе говорится об условиях и критериях отбора получателей межбюджетных трансфертов.

В целом на перевозки власти хотят потратить 161,8 млн рублей. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Само постановление еще не принято. Оно находится на рассмотрении антикоррупционной экспертизы. Вероятнее всего процесс завершится уже завтра, 28 февраля.

Напомним, в начале февраля жители Пестречинского района Татарстана начали жаловаться после закрытия автобусных маршрутов. Они отмечали, что ехать куда-либо им теперь очень неудобно и невыгодно. В администрации отрицали вину и говорили, что им не пришло финансирование. В свою очередь, Минтранс РТ отмечал, что субсидии на маршруты разработали для 36 районов республики. Пестречинский район также попал в этот список.

Проблема уже вышла на федеральный уровень. В начале февраля стало известно, что о нехватке общественного транспорта в Пестречинском районе Татарстана доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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Айрат Назипов