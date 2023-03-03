Итоги дня: застройка на казанском Кольце, внешнее управление на предприятиях ОПК, Минниханов в Таджикистане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 3 марта:
- Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. На нем члены советы обсудили антитеррористическую защищенность объектов в ведении правоохранительных органов. Вместе с этим глава государства подписал указ, предусматривающий введение внешнего управления на предприятии в случае срыва государственного оборонного заказа. Стоит отметить, что мера будет действовать только в случае военного положения.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава государства отметил настроенность на развитие контактов по налаживанию торгово-экономических и гуманитарных связей. По итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном вырос на 57%. Он составил $30,7 млн.
- Также Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества. Несмотря на то что прошлый год показал рост товарооборота, они сошлись во мнении, что есть потенциал для расширения связей, номенклатуры поставляемой продукции.
- В Следственном комитете России возбудили уголовные дела по фактам совершения террористического акта в населенных пунктах Брянской области. Отмечается, что в настоящее время ведомство осуществляет сбор и фиксацию доказательств совершения преступлений представителями украинских вооруженных формирований в отношении граждан и сотрудников правоохранительных органов.
- ФСБ задержала 46-летнему Ильнура Самигуллина, руководителя Северо-Западного подразделения Госстройнадзора по РТ. По версии следствия, чиновник получил взятку двухкомнатной квартирой по заниженной стоимости за сокрытие недостатков на поднадзорном ему объекте — в 16-этажке ЖК «Счастливый» в селе Усады Лаишевского района Татарстана. Квартира на последнем этаже дома была продана застройщиком ООО «Мирострой» в январе 2022 года матери подозреваемого — по цене 43 тысячи рублей за квадратный метр, ее общая стоимость составила 2,5 млн рублей. Однако в ФСБ и СК считают, что цена была занижена минимум на 2 млн 798 тысяч рублей, что, по версии следствия, и образует особо крупный размер взятки. Завтра ему изберут меру пресечения.
- Заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на XXIII съезде Ассоциации фермеров и крестьянских подворий республики заявил, что малыми формами хозяйствования в 2022 году было произведено валовой сельхозпродукции на 142,9 млрд рублей, в том числе силами КФХ — на 35,6 млрд. По его словам, в настоящее время за фермерами числится 740 тысяч га, или 25% от всех посевных площадей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казани сотрудники УФСБ и МВД задержали двух местных жителей, подозреваемых в финансировании террористической деятельности. Задержанные подозреваются в переводах денег на банковские карты, которые используются участниками международными террористическими организациями «Исламское государство»* и «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
- Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал инициативу ВТБ о «детских депозитах». Предполагается, что при рождении детей государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его дополнительно к родительским взносам.
- Татарстан занял второе место в топ-3 регионов по количеству покупок по «Пушкинским картам». Лидер рейтинга — Башкортостан, а на третьем месте Челябинская область. В рейтинге не учитывались Москва и Санкт-Петербург.
В России выпущено 8 млн «Пушкинских карт».
- Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что начало весны скажется на жителях Казани не столько осадками и температурой, сколько скачками атмосферного давления. Так, например, с субботы на воскресенье оно упадет на 8 мм ртутного столба, а с воскресенья на понедельник резко поднимется на 9 мм. Подробности — в материале «Реального времени».
- Национальная система платежных карт (НСПК) готовится запустить новый способ расчетов картами «Мир». Он предполагает, что в банковском приложении на смартфоне клиента будет формироваться QR-код, который будут считывать продавцы на кассе с помощью сканера. Такие трансакции будут токенизированными — они будут содержать не данные карты, а ссылку на них. Благодаря этому мошенники не смогут воспользоваться платежной информацией. Новые требования вступят в силу с 25 апреля 2023 года.
- В 2023 году на территории Татарстана проведут капремонт общежитий двух колледжей за 296,3 миллиона рублей. Большую часть суммы — почти 291,5 млн — направят на ремонт здания общежития Казанского колледжа технологии и дизайна. В 60 раз меньше — 4,86 млн рублей — выделят на ремонт общежития Набережночелнинского политехнического колледжа.
- На берегу Казанки, напротив футбольного стадиона «Ак Барс Арена», появится новый коттеджный поселок. В настоящее время проект планировки территории площадью 2,31 гектара проходит антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться 9 марта. Планируется, что жилищный фонд составит 17 домовладений: 10 блокированной застройки (соединенной в одном ряду общей боковой стеной) и семь индивидуальных жилых домов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Иностранные посредники начали отказываться от поставки iPhone в Россию по параллельному импорту. Как считают эксперты, такая ситуация может привести к тому, что некоторые модели смартфонов среднего и премиум-сегментов могут исчезнуть с отечественного рынка или вырасти в цене. Уточняется, что «американскими», а потому подпадающими под ограничения в поставках, могут быть признаны не только Apple, но и Samsung, и китайская Huawei.
- Кабмин Татарстана направит бюджетные средства на приобретение в муниципальную собственность нежилого здания площадью 949 «квадратов» и земельного участка площадью 638 квадратных метров в Высокогорском районе. Планируется, что в нем разместится школа. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство земельных и имущественных отношений республики.
- В Белоруссии вынесли приговор лауреату Нобелевской премии мира и правозащитнику центра «Вясна» Алесю Беляцкому. Он получил 10 лет лишения свободы. Беляцкий был задержан 14 июля 2021 года после погромов в стране.
- Банк «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию. Уточняется, что в настоящее время банк переводит доллары в евро за границу в ограниченном формате. Так, американскую валюту можно перевести в некоторые банки Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Евро — только в некоторые банки Китая и Узбекистан.
- По итогам января-февраля текущего года киносборы в России составили 13,1 млрд рублей. По словам министра культуры страны Ольги Любимовой, они стали рекордными за всю историю российского проката. Стоит отметить, что киносборы по итогам первых двух месяцев этого года превысили показатели января-февраля 2022 года на 56%. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казани определились с датами проведения сельскохозяйственных ярмарок — они могут пройти с 18 марта по 22 апреля. Руководитель исполкома города Рустем Гафаров рекомендовал главе Минсельхоза Татарстана Марату Зяббарову организовать работу по привлечению к участию в ярмарках товаропроизводителей, а главе Управления Роспотребнадзора Марине Патяшиной предложили проконтролировать соблюдение юридическими и физическими лицами санитарных норм.
- Нефтедобыча в России к 2030 году может упасть на 20%, если отечественные компании не будут развивать собственные сервисы. Одна из главных уязвимостей — большая концентрация высокотехнологичных видов сервиса у западных предприятий и зависимость от импортного оборудования.
- В конце лета в Казани откроется перинатальный центр на базе горбольницы №7. Он сможет ежегодно принимать до 8 тысяч родов. Уточняется, что центр разместится в строящемся 7-этажном здании площадью более 20 тысяч квадратных метров. В нем будет организовано 120 коек, в том числе 80 — в акушерском стационаре круглосуточного пребывания.
- Власти Татарстана начали выделять средства на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды. Так, более 1,4 миллиарда рублей будут направлены на благоустройство 46 общественных пространств республики — это половина от суммы, которую направят на эти цели в этом году. Всего же в текущем году планируется благоустроить 68 объектов в 38 городах и районах. Полный список общественных пространств приводит «Реальное время».
- Власти Китая обвинили США в том, что они раскручивают теорию о «ядерной угрозе» со стороны КНР. Как отметила глава МИД страны Мао Нин, таким образом Вашингтон ищет предлог для расширения своего ядерного арсенала. По ее словам, в последние годы США агрессивно модернизировали свою «ядерную триаду» и постоянно усиливали роль ядерного оружия в своей политике национальной безопасности.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил Данису Зарипову звание «Заслуженный работник физической культуры». Уточняется, что завершивший карьеру хоккеист получил ее за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в республике и многолетний плодотворный труд.
- Татарстан вошел в топ-10 регионов России с наибольшим количеством физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже. Так, в республике насчитывается 0,75 млн таких физлиц. В лидерах также — Москва (2,2 млн), Московская область (1,4 млн), Санкт-Петербург (1,1 млн) и др.
- Советник по туризму посольства Кубы в России Кристина Леон Изнага заявила, что на острове ведутся работы по внедрению российской платежной системы «Мир». По ее словам, для Кубы очень важно создать условия для россиян, поскольку этот туристический рынок имеет для республики большое значение.
- Несмотря на то, что со вчерашнего дня раис Татарстана Рустам Минниханов находится в Таджикистане и не выкладывал традиционного поста в своих соцсетях жители республики по-прежнему продолжают писать ему свои обращения в комментариях. По-прежнему граждане просят построить дорогу от улицы Баки Урманче до улицы Братьев Батталовых. Также большое количество обращений поступает и поводу перевода времени. Стоит отметить, что на фоне новостей о ЧВК «Редан» татарстанцы попросили обратить внимание на молодежные группировки. Подробнее — в материале «Реального времени».
Ключевые события 373-го дня специальной военной операции на Украине:
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска. Он призвал президента Украины дать возможность ВСУ покинуть город. По словам Пригожина, раньше бойцы его группы бились с профессиональной армией, но сейчас им противостоят «старики и дети».
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не будет полагаться на западные государства и не позволит им взрывать газопроводы. По его словам, сейчас страна пытается остановить конфликт, который начал Запад.
- На Купянском направлении в результате активных подразделений «Западной» группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Куриловка, Першотравневое, Масютовка и Новоселовское. Потери украинских войск составили до ста военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная гаубица «Акация» и боевая машина РСЗО «Град».
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червонопоповка. За сутки на данном направлении уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два пикапа и гаубица Д-20.
- На Донецком направлении в ходе действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено до 210-ти украинских военнослужащих. Кроме того, уничтожено пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Привольное и Угледар. Потери украинских войск за сутки на данных направлениях составили свыше 70-ти военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.
- Всего с начала проведения спец операции уничтожены: 394 самолета, 212 вертолетов, 3 313 беспилотных летательных аппаратов, 407 зенитных ракетных комплексов, 8 129 танков и других боевых бронированных машин, 1 048 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 262 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 680 единиц специальной военной автомобильной техники.
*Международные террористические организации «Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года и от 04 июня 2020 года террористическими и их деятельность в России запрещена.
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