Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза. Он предложил обсудить антитеррористическую защищенность объектов в ведении правоохранительных органов.

— У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. Докладчик — министр внутренних дел, — отметил он.



Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение экстренного совещания Совбеза с участием Владимира Путина пройдет по графику в пятницу, 3 марта. По его словам, глава государства получает постоянные доклады по линии силовых ведомств и от губернатора об атаке украинских боевиков в Брянской области.

Напомним, губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики расстреляли гражданский автомобиль. Один человек погиб, а 10-летний ребенок получил ранения.



Позже появилась информация, что боевики проникли в два села. В одном из них они взяли в заложники местных жителей.

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Елизавета Пуншева