В России возбудили уголовные дела после теракта в Брянской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Следственном комитете России возбудили уголовные дела по фактам совершения террористического акта в населенных пунктах Брянской области. Также дела возбудили по фактам посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества (ст. 205, 317, 167 УК РФ), сообщили в ведомстве.



СК осуществляет сбор и фиксацию доказательств совершения преступлений представителями украинских вооруженных формирований в отношении граждан и сотрудников правоохранительных органов на территории населенных пунктов Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области.

В Брянской области работает следственная группа, в нее входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России и СУ СК России по Брянской области. Ведутся следственные действия: осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших и другие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к содеянному лица.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские боевики проникли на территорию региона и расстреляли гражданский автомобиль. Один человек погиб, а 10-летний ребенок получил ранения. ФСБ заявила о предотвращении вылазки украинских диверсантов в Брянской области, их выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.



Случившееся в Брянской области президент России Владимир Путин назвал терактом. По его словам, боевики умышленно стреляли по гражданской машине с детьми. Как отметил глава государства, «именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти». Однако у неонацистов и их хозяев ничего не получится — «мы их дожмем», подчеркнул президент.



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Маргарита Головатенко