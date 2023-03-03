Владимир Путин подписал указ о мерах против компаний за срыв гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение внешнего управления на предприятии в случае срыва государственного оборонного заказа. Но эта мера будет действовать только в случае военного положения.

— В случае нарушения хозяйственными обществами, являющимися головными исполнителями поставок продукции по государственному оборонному заказу или исполнителями, участвующими в поставках продукции, впредь до отмены военного положения приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия органов его управления, — сказано в указе.

Фото: publication.pravo.gov.ru

В начале года заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о создании рабочей группы при военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством образцов востребованных вооружений, военной техники и средств поражения. По его словам, это поможет оптимизировать систему контроля в этой области и достигать более эффективного результата. Также он отметил случаи срывов гособоронзаказа.

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Айрат Назипов