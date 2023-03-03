Перинатальный центр на базе горбольницы №7 в Казани откроется в августе

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

К концу августа в Казани откроется перинатальный центр на базе горбольницы №7. Он сможет ежегодно принимать до 8 тысяч родов, сообщает пресс-служба мэрии.

Центр разместится в строящемся 7-этажном здании площадью более 20 тысяч квадратных метров. В нем будет организовано 120 коек, в том числе 80 — в акушерском стационаре круглосуточного пребывания.

— Перинатальный центр возьмет на себя не просто вопросы родоразрешения. Здесь будет оказываться целый комплекс медицинских услуг, включая контроль беременных женщин с высокой степенью риска, проведение для них всех необходимых диагностических манипуляций и исследований и сопровождение в послеродовом периоде, — рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Отмечается, что будет создан необходимый центр антенатальной охраны плода, где беременные смогут проходить скрининговые УЗИ для выявления возможных пороков развития ребенка. В республике в настоящее время создано 6 центров антенатальной охраны плода, два из них работают в Казани — при 16-й и 7-й городских больницах. На случай чрезвычайных ситуаций напротив приемного покоя будет находиться противошоковый зал и реанимация.

Перинатальный центр готов на 21%. Рабочие практически завершили кирпичную кладку и кровельные работы. Продолжаются работы на сетях тепло- и водоснабжения, ведется монтаж вентилируемого фасада.

В апреле прошлого года «Реальное время» писало, что Татарстан потратит на новый перинатальный центр 942,9 млн рублей. Построить медучреждение планировали до 30 ноября этого года.



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Айрат Назипов