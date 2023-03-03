Татарстан стал одним из лидеров рейтинга регионов страны по покупке билетов по «Пушкинским картам»

Татарстан занял второе место в топ-3 регионов по количеству покупок по «Пушкинским картам». Лидер рейтинга — Башкортостан, а на третьем месте Челябинская область. В рейтинге не учитывались Москва и Санкт-Петербург, рассказали в пресс-службе ПАО «Почта Банк».

В России выпущено 8 млн «Пушкинских карт». С момента запуска программы в сентябре 2021 года было приобретено 32 млн билетов в культурные учреждения по всей стране — театры, кино, музеи, концерты.

Средняя цена одного билета, купленного по «Пушкинской карте», снизилась на 14% и сегодня составляет чуть более 540 рублей, а средний чек в кино, напротив, немного подрос — порядка 290 рублей. Более 99% покупок совершаются онлайн.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться при покупке билетов в музеи, театры, кино, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране. На каждую такую карту зачисляется по 5 000 рублей из государственного бюджета.

Напомним, в 2022 году учреждения культуры Казани реализовали 32 тысячи билетов на различные события по «Пушкинской карте».



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Айрат Назипов