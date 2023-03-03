Весенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани могут стартовать в середине марта
В Казани определились с датами проведения сельскохозяйственных ярмарок. Как выяснило «Реальное время», они могут пройти в столице Татарстана с 18 марта по 22 апреля 2023 года.
Руководитель исполкома столицы города Рустем Гафаров рекомендовал министру сельского хозяйства и продовольствия Марату Зяббарову организовать работу по привлечению к участию в ярмарках товаропроизводителей, а главе Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марине Патяшиной предложили проконтролировать соблюдение юридическими и физическими лицами санитарных норм и правил в местах проведения ярмарок.
Официально решение по поводу проведения ярмарок еще не принято. Не исключено, что об этом объявят на следующей неделе.
Напомним, во время осенних ярмарок на площадки Казани была завезена продукция на общую сумму 787,8 млн рублей. По сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на 122 млн рублей. В среднем за один ярмарочный день аграрии продавали товаров на сумму 49 млн рублей.
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