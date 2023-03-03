Весенние сельскохозяйственные ярмарки в Казани могут стартовать в середине марта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани определились с датами проведения сельскохозяйственных ярмарок. Как выяснило «Реальное время», они могут пройти в столице Татарстана с 18 марта по 22 апреля 2023 года.

Руководитель исполкома столицы города Рустем Гафаров рекомендовал министру сельского хозяйства и продовольствия Марату Зяббарову организовать работу по привлечению к участию в ярмарках товаропроизводителей, а главе Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марине Патяшиной предложили проконтролировать соблюдение юридическими и физическими лицами санитарных норм и правил в местах проведения ярмарок.

Официально решение по поводу проведения ярмарок еще не принято. Не исключено, что об этом объявят на следующей неделе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, во время осенних ярмарок на площадки Казани была завезена продукция на общую сумму 787,8 млн рублей. По сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на 122 млн рублей. В среднем за один ярмарочный день аграрии продавали товаров на сумму 49 млн рублей.



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Айрат Назипов