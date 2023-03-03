В Госдуме поддержали идею «детских депозитов»

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал инициативу ВТБ о «детских депозитах», с которой на этой неделе выступал на Финансовом форуме РСПП президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Предполагается, что при рождении детей государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его дополнительно к родительским взносам. По словам главы ВТБ, подобные практики успешно реализуются за рубежом.

По словам Аксакова, инициатива позволит решить сразу несколько задач: создаст дополнительное стимулирование деторождения и сформирует финансовую базу кредитных организаций. Однако при разработке следует учесть льготы и гарантии, связанные с повышенной суммой долгосрочных депозитов:

— Люди, которые формируют такой вклад, должны быть уверены, что средства они гарантированно получат. Если возникнут чрезвычайные обстоятельства или веская причина в интересах ребенка, гражданин должен иметь возможность досрочно снять эти деньги без потери дохода, — прокомментировал инициативу Анатолий Аксаков.

Фото: duma.gov.ru

Отдельно Аксаков подчеркнул возможность рассмотрения мер льготного налогообложения вклада в качестве поддержки инициативы. По его словам, необходимо предусмотреть льготы для предприятия-работодателя, чтобы оно не платило налог с части средств, которые зачисляются на этот счет, а еще для родителей, чтобы освободить их от удержания подоходного налога с части зарплаты, отчисляемой на вклад для ребенка.

Сейчас на рынке нет долгосрочного сберегательного инструмента, позволяющего формировать финансовый капитал для ребенка к его совершеннолетию. Реализация инициативы позволит решить эту задачу, а еще эффективно скажется на российской экономике, в которую начнут поступать «длинные» деньги с понятной прогнозируемой стоимостью.

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Маргарита Головатенко