Поставщики начали отказываться от ввоза iPhone в Россию по параллельному импорту

Иностранные посредники начали отказываться от поставки iPhone в Россию по параллельному импорту. Как пишут со ссылкой на источники «Известия», это может привести к тому, что некоторые модели смартфонов среднего и премиум-сегментов могут исчезнуть с российских прилавков или вырасти в цене.

Из-за запрета на поставки в Россию аппаратов дороже $300 часть посредников с Ближнего Востока, помогавших отечественным ретейлерам и дистрибьюторам закупать устройства для поставок в страну по параллельному импорту, уведомили партнеров об отказе.

— Санкции могут коснуться не только смартфонов из США — их там и не выпускают, но вообще всех аппаратов, где используются американские патенты и технологии. А это практически все гаджеты, в том числе китайские и южнокорейские, — утверждает собеседник агентства.

Фото: commons.wikimedia.org

«Американскими», а потому подпадающими под ограничения в поставках, могут быть признаны не только Apple, но и Samsung, и китайская Huawei, считают эксперты. Запрет на поставки смартфонов дороже $300 в равной степени касается всех производителей и брендов, присутствующих в том числе и на рынке США.

Ситуацию также прокомментировали в Минпромторге России. Там отметили, что в страну ввозят гаджеты не только из США, но и из дружественных стран. В ведомстве уточнили, что сложившаяся ситуация стимулирует развивать производство этой продукции в РФ.

— Новые ограничительные меры могут оказать краткосрочный эффект при перестройке логистических цепочек, но вместе с тем дефицита и роста цен на премиальные смартфоны не ожидается, — рассказали в пресс-службе.

На прошлой неделе США расширили список «предметов роскоши», которые попали в новый пакет санкций против России и Белоруссии. С этого момента ограничения на экспорт коснулись многих позиций бытовой техники, электроники и звукового оборудования. В список попали смартфоны, «оптовая цена на которые в США составляет свыше $300 за единицу товара».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов