Сотрудники УФСБ задержали двух казанцев по подозрению в финансировании террористов

Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по Татарстану

В Казани сотрудники УФСБ и МВД задержали двух жителей города, подозреваемых в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Татарстану.

— Задержанные подозреваются в регулярных переводах денежных средств на банковские карты, которые используются участниками международными террористическими организациями «Исламское государство»* и «Хайат Тахрир аш-Шам»* с целью оказания им материальной помощи, — рассказал официальный представитель УФСБ России по РТ Андрей Сергеев.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». На время следствия они заключены под стражу.

Напомним, в конце февраля сотрудники ФСБ задержали сторонника запрещенной в России международной террористической организации. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде — ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.



*Международные террористические организации «Исламское государство» и«Хайат Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года и от 04 июня 2020 года террористическими и их деятельность в России запрещена.

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Айрат Назипов