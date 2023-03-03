Киносборы в России за два месяца составили 13,1 миллиарда рублей — это много или мало?

По итогам января-февраля 2023 года киносборы составили 13,1 миллиарда рублей. Они стали рекордными за всю историю российского проката, сообщила министр культуры страны Ольга Любимова.

Киносборы по итогам первых двух месяцев этого года превысили показатели января-февраля 2022 года на 56%. По отношению к аналогичному периоду 2021-го на 46%.

Для сравнения, за первые два месяца 2019 года киносборы в России составляли 11,7 миллиарда рублей. В пандемийном 2020-м они оценивалась в 13 миллиардов.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

По словам Ольги Любимовой, за январь-февраль 2023 года кинотеатры продали 40 миллионов билетов. «Мы с радостью отмечаем, что российское кино интересно самому широкому кругу зрителей», — написала она в своем telegram-канале.

13,1 миллиарда — это:

$173,57 миллиона рублей , или €163,36 миллиона по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; в среднем по 327,5 рубля за билет в кино — россияне за два месяца купили их на 40 миллионов;

— россияне за два месяца купили их на 40 миллионов; сумма, которой можно трижды покрыть убытки кинотеатров страны — в декабре прошлого года они оценивались в 4,5 миллиарда рублей;

— в декабре прошлого года они оценивались в 4,5 миллиарда рублей; около 6,2 миллиона рублей на каждый российский кинотеатр — по данным Минкультуры страны, регулярный кинопоказ проводят около 2,1 тыс. объектов;



— по данным Минкультуры страны, регулярный кинопоказ проводят около 2,1 тыс. объектов; почти три объема новогодних сборов российских кинотеатров — с 1 по 8 января 2023 года они собрали 4,4 миллиарда рублей;

— с 1 по 8 января 2023 года они собрали 4,4 миллиарда рублей; больше половины — 55% — от совокупных кассовых сборов кинопроката в России за 2022 год - сумма оценивается в 23,7 миллиарда рублей;

- сумма оценивается в 23,7 миллиарда рублей; на треть больше убытков кинотеатров России из-за антиковидных ограничений — глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин оценивал их по итогам 2020 года в 10 млрд рублей;

— глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин оценивал их по итогам 2020 года в 10 млрд рублей; почти два объема сборов «Чебурашки» — фильм, побивший рекорды отечественного кинопроката, на сегодняшний день собрал 6,6 миллиарда рублей;

— фильм, побивший рекорды отечественного кинопроката, на сегодняшний день собрал 6,6 миллиарда рублей; на 2 миллиарда больше прогнозируемого объема убытков кинотеатров России — глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов заявлял, что по итогам 2022 года он может составить 11,1 миллиарда рублей;

— глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов заявлял, что по итогам 2022 года он может составить 11,1 миллиарда рублей; на 1,8 миллиарда, или на 16% больше годовых сборов зарубежных фильмов в кинотеатрах России — в 2022-м они составили 11,3 миллиарда рублей;

— в 2022-м они составили 11,3 миллиарда рублей; на 1,4 миллиарда, или на 12% больше, чем за январь-февраль допандемийного 2019-го — за эти два месяца российские кинотеатры продали билеты на 11,7 миллиарда;

— за эти два месяца российские кинотеатры продали билеты на 11,7 миллиарда; на 800 миллионов, или на 6,5% больше совокупных кассовых сборов от продажи билетов на сеансы российского кино — в 2022 году их реализовали на 12,3 миллиарда рублей;

— в 2022 году их реализовали на 12,3 миллиарда рублей; на 100 миллионов больше, чем за январь-февраль 2020 года — за этот период киносборы в России составили 13 миллиардов рублей;

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Татьяна Демина